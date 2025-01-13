Скільки військових подали рапорт на повернення зі СЗЧ і чому деякі з них отримують відмову
Верховна Рада України подовжила термін добровільного повернення на службу для військових, які самовільно залишили свою частину або дезертували. Більше 1000 військовослужбовців уже подали рапорт на повернення зі СЗЧ.
З них погодження отримали вже 600 осіб. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова заступниці міністра оборони з цифровізації Катерини Черногоренко в етері телемарафону.
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Які умови повернення зі СЗЧ
Більше ніж половина воїнів, які виявили бажання служити далі, уже повертаються або повернулися до війська – саме в ту частину, яку вони обрали.
За спрощеною процедурою повернення існує лише три формальні умови – повернутися зі СЗЧ перший раз, устигнути за 24 години прибути довизначеного місця й надати точні дані. Решта до уваги не береться.
За словами Черногоренко, у ситуаціях, коли рапорт не погоджувався через Армія+, завжди вказують чітку причину. Це можливо лише у двох випадках:
- якщо військовий не встиг прибути до відділення ВСП за 24 години за визначеним регламентом;
- якщо військовий вказав неправдиві дані в рапорті (до слова, рапорт можна переподати).
Нагадаємо, тепер військові можуть повернутися зі СЗЧ без кримінальної відповідальності до 1 березня 2025 року. Попередній термін спливав 1 січня 2025 року. Військовослужбовці, що скористаються цією можливістю, будуть поновлені на службі з усіма пільгами та соціальними гарантіями.
До слова, за даними ДБР, до війська повернулося понад 7 тисяч військових, які вперше самовільно залишили частини. З них 4396 осіб уже офіційно поновлені на службі, щодо інших триває процес поновлення та закриття кримінальних проваджень.