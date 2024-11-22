В ГУР сказали, скільки росіян воює проти України

У бойових діях в Україні беруть участь 580 тисяч військових Росії. Це число включає підрозділи на Курщині та окупованих територіях.

Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Вадима Скібіцького у коментарі Інтерфакс-Україна.

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Скільки російських військових бере участь у війні в Україні

Згідно з інформацією від Головного управління розвідки Міноборони, наразі в бойових діях проти України бере участь близько 580 тисяч російських солдатів, що складає основну частину сухопутних військ.

Ця цифра враховує і війська, що дислокуються в Курській області Росії, які активно беруть участь у бойових операціях.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях України, зокрема на Сході та Півдні, Росія розгорнула угрупування росгвардії, яке налічує приблизно 35 тисяч військовослужбовців.

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