Страшні цифри: скільки воїнів ЗСУ загинули та були поранені за майже рік "перемир'я"

За весь час війни на Донбасі, з квітня 2014 року, загинули 2705 українських військових. Про це повідомили у Збройних силах України. Ще 10280 наших захисників зазнали поранень.

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Що відомо про цю статистику

Важливо зазначити, що до цієї статистики не входять випадки, коли солдати підриваються на вибухових пристроях.

Такі дані ЗСУ оприлюднили станом на 18 липня. Після цього у лікарні помер 29-річний військовий Олександр Горбенко із Кривого Рогу. Бойовики поранили його 15 липня.

Також 21 липня український військовий підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої. Воїна забрали до лікарні. Його стан – задовільний.

Про які цифри говорили в ООН

Раніше в ООН підрахували, що загальна кількість жертв, пов’язаних з війною на Донбасі, сягнула від 42,5 до 44,5 тисячі людей.

Припинення вогню на Донбасі діє з 27 липня 2020 року. Якщо перший час окупанти його дотримувались, то з початку 2021 року відкривають вогонь майже щодня.