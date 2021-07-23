Страшні цифри: скільки воїнів ЗСУ загинули та були поранені за майже рік "перемир'я"

23 липня 2021 , 10:57
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Джерело:

"Громадське"

На Донбасі вже майже рік триває перемир'я, яке бойовики порушують ледь не щодня. Унаслідок обстрілів окупантів загинули 45 українських військовослужбовців, ще 150 зазнали поранень.

За весь час війни на Донбасі, з квітня 2014 року, загинули 2705 українських військових. Про це повідомили у Збройних силах України. Ще 10280 наших захисників зазнали поранень. 

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Що відомо про цю статистику

Важливо зазначити, що до цієї статистики не входять випадки, коли солдати підриваються на вибухових пристроях.

Про які цифри говорили в ООН

Раніше в ООН підрахували, що загальна кількість жертв, пов’язаних з війною на Донбасі, сягнула від 42,5 до 44,5 тисячі людей.

Зверніть увагу! Припинення вогню на Донбасі діє з 27 липня 2020 року. Якщо перший час окупанти  його дотримувались, то з початку 2021 року відкривають вогонь майже щодня.
Автор: Ольга Музика