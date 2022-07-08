Не лише військові: Резніков розповів, скільки українців захищають державу

Сектор оборони та безпеки України є завдяки 1 мільйону людей. Серед них – 700 тисяч мобілізованих.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков. Він наголосив, що захищають країну не лише Збройні Сили.

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"Мобілізовані до ЗСУ – до 700 тисяч осіб, прикордонники – до 60 тисяч, Нацгвардія – до 90 тисяч, Національна поліція – до 100 тисяч. У нас сьогодні понад 1 мільйон людей у формі забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони", – сказав Резніков.

Раніше, у травні, міністр заявив – Міноборони орієнтується на необхідність забезпечити 1 мільйон осіб, які протистоятимуть із російським загарбникам. Також зазначили, що мобілізація в Україні триватиме доки доукомплектують всі підрозділи, які захищають Україну.

Мобілізація жінок

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що наразі не мовиться про жодну примусову постановку жінок на військовий облік. З 2014 року в Україні примусово не мобілізували ні одну жінку.

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"А з 24 лютого 2022 року у нас мобілізованих близько 1000 жінок. Це ті, що самі добровільно прийшли та заявили про їхнє бажання мобілізуватися", – сказала Маляр.

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