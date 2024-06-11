Росія може тримати у Калінінградській області 100 ядерних боєголовок, – МЗС Польщі
У Польщі припустили, скільки ядерних боєголовок Росія може тримати в Калінінградській області. Так, у Варшаві зазначили, що країна-агресорка потенційно може тримати у цьому регіоні близько 100 тактичних ядерних боєголовок.
Про це заявив у Берліні глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час Конференції з відбудови України.
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Ядерні боєголовки Росії у Калінінградській області
Сікорський описав для інших європейців на конференції, як російська загроза виглядає з Варшави, при цьому акцентуючи на тому, що вона ближче, ніж може здаватися.
За 250 кілометрів на північ від Варшави – Калінінградська область, російський ексклав, з місцем для зберігання – за нашими оцінками – десь 100 тактичних ядерних боєголовок. За 250 кілометрів на схід – Білорусь, де росіяни і білоруси влаштували напад на кордон ЄС, кордон Шенгенської зони,
– заявив Сікорський.
Зокрема, польський міністр нагадав й про порушення повітряного простору російськими ракетами, які вже неодноразово "залітали" до Польщі під час обстрілів по Україні.
"Одна така ракета впала за 10 кілометрів від мого дому в Західній Польщі, за 250 кілометрів звідси... Тож ця небезпека ближче, ніж комусь може здаватися", – зазначив він.
Росія і навчання з підготовкою до застосування ядерної зброї: останні новини
- Росія 21 травня розпочала навчання з тактичної ядерної зброї. Міноборони країни-агресорки тоді навіть показали кадри з навчань.
- За даними міноборони Росії, тоді у Південному військовому окрузі розпочався перший етап навчання з практичним відпрацюванням питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.
- У Інституті вивчення війни зазначили, що в такий спосіб Кремль сподівається вплинути на рішення Заходу щодо України.
- Агресор застосовує так звану тактику рефлексивного контролю, ключового інструментарію гібридної війни. Вона полягає в тому, щоб "змусити супротивника" добровільно вдатися до дій, вигідних Росії.
- Також 11 червня стало відомо, що Міноборони Росії заявив про початок другого етапу нестратегічних навчань ядерних сил.