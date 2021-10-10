Скільки за "роботу" у Раді у вересні заробив Медведчук
10 жовтня 2021 , 20:48Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Віктор Медведчук як нардеп за вересень заробив понад 30 тисяч гривень. Водночас політик перебуває під домашнім арештом і не відвідує засідання Верховної Ради.
Зарплата Медведчука як народного депутата за вересень становить 30 тисяч 335 гривень. Під домашнім арештом кум Володимира Путіна перебуває з травня 2021 року. Саме тому політик не відвідує засідання Ради.
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Під домашнім арештом кум Медведчук пробуде щонайменше до 31 жовтня.
"Зарплата" Медведчука за вересень / 24 канал
Медведчуку оголосили підозру
- Куму Путіна вручили підозру у державній зраді. Голова СБУ Іван Баканов заявив, що Медведчук сприяв підриву енергетичної незалежності України.
- Як докази справи навели: записи розмов Медведчука з бойовиками – експерти підтвердили їхню справжність і голос Медведчука; передача готівки "псевдореспублікам"; покази свідків; судові експертизи.
- Окрім того, під час записів розмов Медведчук каже, що має гарантії від вищих посадовців України.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила: прокурори проситимуть взяти Медведчука під варту. Сума застави становитиме мільярд гривень.
- Окрім того, перевірять причетність до справи п'ятого президента Петра Порошенка та ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.