Росіяни масовано атакували Південь понад 4,5 години: скільки дронів знищили оборонці неба
Джерело:Сили оборони Півдня
У ніч на 10 березня російські загарбники вкотре вдарили по Україні ракетами й дронами-камікадзе. Окупанти атакували Південь "Шахедами" понад 4,5 години.
Агресор запустив БпЛА типу "Shahed-131/136" традиційними маршрутами. Втім, зі складними маневрами.
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Які наслідки масованої атаки на Південь
Підрозділи ППО в інтенсивному режимі понад 4,5 години відбивали масовану атаку дронів. "Шахеди" заходили і з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонщини.
20 БпЛА було знищено, з них 11 на Одещині, 6 на Миколаївщині, 2 на Херсонщині та ще 1 на Дніпропетровщині,
– повідомили в Силах оборони Півдня.
Наголосили, що ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам протиповітряної оборони.
На жаль, влучанням одного з "Шахедів" на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники. Люди не постраждали.
Окрім того, на відкритій території Миколаївщини дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП. Тривають відновлювальні роботи.
Важливо Росія хоче зруйнувати створений Україною зерновий коридор, – КислицяЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
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Скільки ворожих цілей збили в Україні цієї ночі
- Повітряні сили повідомили, що в ніч на 10 березні окупанти ударили 4 зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині й Донеччині. Окрім того, 39 ударними БпЛА типу "Shahed". Росіяни запустили дрони з мису Чауда й Приморсько-Ахтарська.
- У результаті бойової роботи збито 35 "Шахедів". Їх знищили в межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.
- Більшість цілей оіквідували силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони.
- Також до відбиття повітряного нападу агресора залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і засоби РЕБ.