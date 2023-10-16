У Міноборони розказали, як змінилася кількість жінок у ЗСУ за два роки

Іще до повномасштабного вторгнення, під час АТО/ООС, українське суспільство почало звикатися з думкою, що жінка теж може служити в армії. Ба більше – ефективно виконувати бойові завдання.

Раніше, говорячи про жінку в армії, часто покликалися на досвід Ізраїлю, де служать усі. У Міноборони повідомили, що змінилося за час повномасштабної війни.

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Скільки жінок у ЗСУ

Чисельність військовослужбовиць ЗСУ збільшилась на 40 відсотків порівняно з 2021 роком. За 2 роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч – зараз проходить службу майже 43 тисячі військовослужбовиць,

– наводять дані у міністерстві.

Для того, щоб служба у війську стала комфортною для жінок, потрібно зробити ще багато кроків. Утім, дещо вже є.

Як Міністерство оборони досягало рівноправності в армії:

Відомство скасувало усі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад. Відтепер жінка може обіймати не тільки "традиційні" посади медикині, зв'язковиці, бухгалтерки чи кухарки, але й бути водійкою, гранатометницею, розвідницею, командиркою БМП, снайперкою тощо.

Вікові обмеження пішли в минуле: раніше контракт на проходження військової служби могли підписати тільки жінки 18 – 40 років, а тепер – від 18 до 60 років.

Тривалість декретної відпустки зараховується до строку вислуги у військовому званні.

Дівчата можуть здобути військову освіту всіх рівнів, адже з 2019-го року мають право вступати до військових ліцеїв і опановувати ті самі спеціальності, що й чоловіки.

В усіх військових частинах проходять різноманітні тренінги та круглі столи з питань рівноправності, і ця робота системна. Раніше її не проводили взагалі.

Гендерна експертиза стала неодмінною складовою під час розроблення нормативно-правових актів. Також з'явилися позаштатні радники з гендерних питань.

Відомство проводить роботу із запобігання сексуальним домаганням та іншим порушенням прав людини, бореться проти гендерно зумовленого насильства та дискримінації на робочому місці.

Міністерство закладає витрати на створення умов для жінок: форма, вбиральні, засоби індивідуального захисту тощо.

"Налагоджено співпрацю з міжнародними партнерами: структурою ООН "Жінки в Україні", ОБСЄ, структурою НАТО, а також з національними громадськими організаціями. Україна продовжує інтегрувати стандарти НАТО у ЗСУ, в тому числі щодо гендерної рівності", – ідеться в повідомленні Міноборони.

Війна – спільна справа, а не тільки "чоловіча" чи "жіноча"

Медикиня ССО із позивним "Вишибала", розповідаючи про свою роботу, говорить: із дівчатами працюють неохоче, тому перевестися у бойовий підрозділ складно. Вона розуміє, чому так, адже дівчата бувають різні. Утім, коли чоловіки бачать, що жінка добре працює і багато чого вміє, вони змінюють свою думку.