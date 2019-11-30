Скільки держава може отримати від продажу 3 великих об'єктів: сума вражає

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук переконує, що Україна від продажу трьох великих державних об’єктів планує отримати 108,5 мільйона гривень.

За словами Гончарука, продаж Фондом державного майна низки державних об'єктів є успішним, передає пресслужба Кабміну.

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Зокрема, він назвав найбільші серед проданих нещодавно державних об'єктів. Мовиться про

Оптовий ринок у Броварах на Київщині – продали за 44,5 мільйона гривень, а це у 10 разів більше за стартову ціну, що становила 4 мільйона гривень.

"Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів і конструкцій" – продали за 3,5 мільйона гривень, що у 13 разів більше за стартові 270 тисяч гривень; за об'єкт змагалися 10 учасників торгів.

100% державного пакету акцій акціонерного товариства "Україна Туристична", їх було продано на 35% дорожче за стартову ціну.

До слова, уряд вже передав Фонду державного майна 415 об’єктів. Зокрема, нещодавно було передано 76 об'єктів – від їхнього продажу український бюджет може отримати до 6 мільярдів гривень. Загалом Кабміну планує до кінця 2019 року передати на приватизацію 500 державних підприємств.

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Що відомо про приватизацію в Україні? Вона є одним з пріоритетних завдань уряду. Список державного майна, яке підлягає приватизації, включає великі та малі об'єкти. Серед уже переданих так підприємтва, як "Інститут титану" та "Львівський державний ювелірний завод", "Скадовський морський торговельний порт", "Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" тощо.



Загалом Мінекономрозвитку уже проаналізувало понад 1400 державних підприємств, які можна передати на приватизацію. Повний список переданих підприємств можна знайти за посиланнями тут і тут.