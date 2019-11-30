02:37
30 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:56, 29 листопада
      Вєсті.UA
      19:33, 29 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Скільки держава може отримати від продажу 3 великих об'єктів: сума вражає

      260 Читать новость на русском
      Україна планує отримати 108,5 мільйона гривень від продажу 3 великих державних об'єктів / Соцмережі

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук переконує, що Україна від продажу трьох великих державних об’єктів планує отримати 108,5 мільйона гривень.

      За словами Гончарука, продаж Фондом державного майна низки державних об'єктів є успішним, передає пресслужба Кабміну.

      Зверніть увагу! Уряд віддав важливий державний завод депутату від "Опозиційного блоку"

      Зокрема, він назвав найбільші серед проданих нещодавно державних об'єктів. Мовиться про

      • Оптовий ринок у Броварах на Київщині – продали за 44,5 мільйона гривень, а це у 10 разів більше за стартову ціну, що становила 4 мільйона гривень.
      • "Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів і конструкцій" – продали за 3,5 мільйона гривень, що у 13 разів більше за стартові 270 тисяч гривень; за об'єкт змагалися 10 учасників торгів.
      • 100% державного пакету акцій акціонерного товариства "Україна Туристична", їх було продано на 35% дорожче за стартову ціну.

      До слова, уряд вже передав Фонду державного майна 415 об’єктів. Зокрема, нещодавно було передано 76 об'єктів – від їхнього продажу український бюджет може отримати до 6 мільярдів гривень. Загалом Кабміну планує до кінця 2019 року передати на приватизацію 500 державних підприємств. 

      До теми! Укрзалізниця та ще три об'єкти поповнили список стратегічних держпідприємств

      Що відомо про приватизацію в Україні? Вона є одним з пріоритетних завдань уряду. Список державного майна, яке підлягає приватизації, включає великі та малі об'єкти. Серед уже переданих так підприємтва, як "Інститут титану" та "Львівський державний ювелірний завод", "Скадовський морський торговельний порт", "Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" тощо.

      Загалом Мінекономрозвитку уже проаналізувало понад 1400 державних підприємств, які можна передати на приватизацію. Повний список переданих підприємств можна знайти за посиланнями тут і тут.

      Світоліна в сексуальному бікіні проводить відпустку в Дубаї: фото
      29 листопада
      7226
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Приватизація Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 01:00 Трамп в трусах и перчатках
      Іван Яковина 232
      29 листопада , 22:20 Головні новини 29 листопада: теми від РФ на нормандську зустріч та реформа звань в армії
      Северин Трач 588
      29 листопада , 22:00 Пророссийская политика Макрона и антипутинская риторика Британии
      Злой Одессит 509
      29 листопада , 20:13 Побиття студентів: як відбувався перший жорстокий розгін Євромайдану
      Євгенія Мазур 1983
      29 листопада , 20:02 Має знати кожен: експерт дав кілька порад для захисту даних в інтернеті
      Ірина Полицька 543
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук