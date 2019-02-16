Скільки хочуть за оренду кінотеатру "Київ" і хто серед претендентів
КМДА оголосила про намір здавати в оренду приміщення кінотеатру "Київ" за понад півмільйона гривень.
Як інформує прес-служба КМДА, станом на 15 лютого про намір взяти в оренду будівлю кінотеатру в центрі Києва уже надійшло 5 звернень.
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Хто виявив бажання орендувати кінотеатр "Київ"?
- ГО "Фонд "Молодість",
- ПрАТ "Мультіплекс-Холдинг",
- ТОВ "Планета Кіно",
- ТОВ "Компанія "Таурус-Альянс,
- ТОВ "Сінема-Центр".
Вартість будівлі оцінили у 170 775 900 гривень (без ПДВ), а стартову ціну оренди встановили у 569 253 гривні.
Термін оренди – 10 років.
За умовами конкурсу майбутній орендар має зберегти фестивальний профіль закладу і приділяти значну увагу популяризації українського кіно.
Потенційні орендарі можуть подавати заявки до 1 березня. Перша частина авансової орендної плати будівлі кінотеатру – 1 138 506 гривень.
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ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр Київ", яке винаймало приміщення донедавна, платило за оренду 47 тисяч гривень на місяць. Термін дії договору з ними збіг 4 січня 2019. Вперше міська влада уклала його у 1998-му, а згодом продовжила у 2009-му.
Кінотеатр "Київ" на вулиці Великій Васильківській у Києві працює з 1952 року.