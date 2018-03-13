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Скільки інтелекту передається дитині від батьків: сенсаційне пояснення вчених

1790 Читать новость на русском
Інтелект дитини
Інтелект дитини / Фото з вільних джерел

Науковці з Единбурзького університету, що в Шотландії, встановили: дитина успадковує від батьків понад 500 генів, які пов'язані з інтелектом, що становить 50 – 80% від загальної кількості.

Такі дані дослідження у 10 разів перевищують попередні показники, повідомляє The Herald.

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Під час експерименту британські науковці порівняли ДНК більш ніж 240 тисяч людей зі всього світу. Відтак було встановлено: на інтелект безпосередньо впливає навколишнє середовище та гени.

Давно відомо, що на розвиток інтелекту суттєво впливає довкілля та гени. Наше дослідження виявило, які саме гени відповідають за інтелект. До того ж, можливо, здоров'я та інтелект пов'язані між собою, бо на них впливають одні і ті ж молекули ДНК,
– заявив вчений Ян Дірі.

Загалом команда дослідників виявила 538 генів, які впливають на інтелектуальні здібності дитини. На основі ДНК вченим вдалося встановити їх IQ та навіть визначити ризики захворюваності на недуги. Зокрема, встановлено, що в інтелектуалів рідше діагностують хворобу Альцгеймера, депресію, шизофренію та ожиріння.

"Ми побачили, що люди з вищим рівнем пізнавальної функції мають краще фізичне та психічне здоров'я, і більшу тривалість життя", – розповів Ян Дірі.

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Автори дослідження вже побоюються, що їхнє відкриття може дозволяти "моделювати" майбутню дитину на генному рівні. Це, за їхніми словами, призведе до втрати розмаїття.

Теги: LifeStyle Діти Психологія наука
Джерело: 24 Канал
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