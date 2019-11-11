Скільки п’яних водіїв щодня зупиняють у Києві: неймовірна цифра

За минулі вихідні столичні патрульні виявили 85 нетверезих водіїв, а за весь минулий тиждень на дорогах Києва зупинили 257 таких кермувальників. Окрім тривожної статистики, вражають також показники драгера: з такими показниками людям не те, що за кермо не можна, а й ходити важко.

Відповідну статистику на своєму телеграм-каналі оприлюднила патрульна поліція Києва. Там додають: на київських дорогах від початку року зупинили понад 1000 нетверезих водіїв.

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Ці цифри просто вражають. В середньому за день в столиці патрульні виявляють 33 нетверезих водіїв,

– мовиться у повідомленні.

Часто у порушників фіксують сильний стан алкогольного сп'яніння. У поліції нагадують: максимально допустимий рівень алкоголю для керування транспортним засобом становить 0,2 проміле.

"З показниками алкоголю, які часто фіксують патрульні, людині важко ходити, а не те що керувати транспортним засобом. Наслідки, до яких призводить керування в такому стані, усім відомі – розбиті автівки та травмовані люди. Нерідко коли така їзда призводить до і загибелі одного з учасників ДТП", – додають правоохоронці.

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