Скільки українські зірки заробили під час виборів: шалені цифри
Лише 7 тисяч гривень – за Зіброва, майже утричі більше – за Дзідзьо і 138 тисяч – за виступ Тіни Кароль. Такими були гонорари українських артистів за концерти на підтримку політиків і партій під час парламентської кампанії. Журналісти 24 каналу разом з експертами проаналізували документи і підрахували, скільки грошей політики витратили на артистів.
► Оля Полякова
Якщо подивитися у звіти політиків, то Оля Полякова на концерті наспівала на майже 43 тисячі гривень.
Читайте також: Які партії агітують найактивніше: топ-5
"Підтримувала" вона кандидата самовисуванця Артема Вітка. Хоча ексклюзивністю прав на "Королеву ночі" мажоритарник похизуватись не може. Експерт "ЧЕСНО" Ігор Фещенко сказав, що звіти Сергія Коровченка і Дмитра Лобінця не показують концерти Олі Полякової взагалі.
Дивіться відеоафішу концерту Олі Полякової
► Павло Зібров
І подібна ситуація чи не у кожного з кандидатів. То виступи взагалі не вписували у звіти, то вказували якісь смішні цифри. Наприклад, співак Павло Зібров виступав на підтримку мажоритарника Анатолія Гунька. Лише за 7 тисяч гривень – небачено малий гонорар для українського музичного ринку.
Тут можна або позаздрити фінансовій хватці Гунька, або ж поспівчувати справам Зіброва, адже ще у 2018 році він заробляв у 20 разів більше.
Вибори для артиста – це жнива. І, коли бухгалтери вказують, що хтось з них заробив 7 чи 20 тисяч гривень. Це означає, що вправні бухгалтери не дарма отримують свою зарплату,
– підкреслив політичний консультант Олексій Ковжун.
► Дзідзьо
Кандидатка Ганна Лічман від "Слуги народу" вмовила Дзідзьо виступити у Кам'янському Дніпропетровської області всього за 20 тисяч гривень.
► Тіна Кароль
Тіна Кароль виступала за 138 тисяч гривень.
Тіна Кароль виступала за 138 тисяч гривень
А найбільший офіційний гонорар отримала Ірина Білик. За виступ вона отримала 186 тисяч гривень.
► Віталій Козловський, Віктор Павлік та Олег Скрипка
Не цуралися агітувати за висуванця від "Опозиційного блоку" Юрія Коробова артисти Віталій Козловський, Віктор Павлік та Олег Скрипка. У фінзвіті висуванець зазначив, що витратив на усі концерти лише 100 тисяч. Проте, наприклад, згідно з даними системи Prozorro, концерт одного тільки Віктора Павліка коштує понад 150 тисяч гривень.
Приїзд деяких зірок коштує десятки тисяч доларів, то коли вказують 10 тисяч гривень, то виникає питання: з одного боку можливо мажоритарник приховав гроші, а з іншого – зірка ж є підприємцем,
– зауважив Фещенко.
Мастодонтом серед депутатів-концертмейтерів став Антон Яценко – найзатятіший кнопкодав 2018 року. На його користь співали Олег Винник, Ольга Полякова, Ольга Цибульська, Дзідзьо. І це не весь список, за який політик заплатив сукупно 5,3 мільйона гривень. Це у 5 разів більше, ніж витратила уся партія "Українська стратегія Гройсмана" на концерти Андріани, Ірини Федишин, гуртів "Друга Ріка" та "Тік". 5,2 мільйона витратила "Аграрна партія", і це лише на концерти Поплавського із Вінником.
У всій цій біржі артистів виділяється гурт лідера партії "Голос" – Вакарчука, "Океан Ельзи" – який агітував сам за себе. І, судячи зі звітів, за 23 концерти не заробив ані копійки.
Вибір редакції
-
Євро-2020: Іспанія слідом за Україною гарантувала собі участь у чемпіонаті Європисьогодні , 00:11
-
Головні новини 15 жовтня: Перемога Приватбанку і зрив розведення військ на Донбасі15 жовтня , 22:35
-
На Донбасі загинула військова, яка у 2015-му на фронті втратила батька: що ще відомо про загиблу15 жовтня , 22:19