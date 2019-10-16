Скільки українські зірки заробили під час виборів: шалені цифри

Лише 7 тисяч гривень – за Зіброва, майже утричі більше – за Дзідзьо і 138 тисяч – за виступ Тіни Кароль. Такими були гонорари українських артистів за концерти на підтримку політиків і партій під час парламентської кампанії. Журналісти 24 каналу разом з експертами проаналізували документи і підрахували, скільки грошей політики витратили на артистів.

► Оля Полякова

Якщо подивитися у звіти політиків, то Оля Полякова на концерті наспівала на майже 43 тисячі гривень.

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"Підтримувала" вона кандидата самовисуванця Артема Вітка. Хоча ексклюзивністю прав на "Королеву ночі" мажоритарник похизуватись не може. Експерт "ЧЕСНО" Ігор Фещенко сказав, що звіти Сергія Коровченка і Дмитра Лобінця не показують концерти Олі Полякової взагалі.

Дивіться відеоафішу концерту Олі Полякової

► Павло Зібров

І подібна ситуація чи не у кожного з кандидатів. То виступи взагалі не вписували у звіти, то вказували якісь смішні цифри. Наприклад, співак Павло Зібров виступав на підтримку мажоритарника Анатолія Гунька. Лише за 7 тисяч гривень – небачено малий гонорар для українського музичного ринку.

Тут можна або позаздрити фінансовій хватці Гунька, або ж поспівчувати справам Зіброва, адже ще у 2018 році він заробляв у 20 разів більше.

Вибори для артиста – це жнива. І, коли бухгалтери вказують, що хтось з них заробив 7 чи 20 тисяч гривень. Це означає, що вправні бухгалтери не дарма отримують свою зарплату,

– підкреслив політичний консультант Олексій Ковжун.

► Дзідзьо

Кандидатка Ганна Лічман від "Слуги народу" вмовила Дзідзьо виступити у Кам'янському Дніпропетровської області всього за 20 тисяч гривень.

► Тіна Кароль

Тіна Кароль виступала за 138 тисяч гривень.



Тіна Кароль виступала за 138 тисяч гривень

А найбільший офіційний гонорар отримала Ірина Білик. За виступ вона отримала 186 тисяч гривень.

► Віталій Козловський, Віктор Павлік та Олег Скрипка

Не цуралися агітувати за висуванця від "Опозиційного блоку" Юрія Коробова артисти Віталій Козловський, Віктор Павлік та Олег Скрипка. У фінзвіті висуванець зазначив, що витратив на усі концерти лише 100 тисяч. Проте, наприклад, згідно з даними системи Prozorro, концерт одного тільки Віктора Павліка коштує понад 150 тисяч гривень.

Приїзд деяких зірок коштує десятки тисяч доларів, то коли вказують 10 тисяч гривень, то виникає питання: з одного боку можливо мажоритарник приховав гроші, а з іншого – зірка ж є підприємцем,

– зауважив Фещенко.

Мастодонтом серед депутатів-концертмейтерів став Антон Яценко – найзатятіший кнопкодав 2018 року. На його користь співали Олег Винник, Ольга Полякова, Ольга Цибульська, Дзідзьо. І це не весь список, за який політик заплатив сукупно 5,3 мільйона гривень. Це у 5 разів більше, ніж витратила уся партія "Українська стратегія Гройсмана" на концерти Андріани, Ірини Федишин, гуртів "Друга Ріка" та "Тік". 5,2 мільйона витратила "Аграрна партія", і це лише на концерти Поплавського із Вінником.

У всій цій біржі артистів виділяється гурт лідера партії "Голос" – Вакарчука, "Океан Ельзи" – який агітував сам за себе. І, судячи зі звітів, за 23 концерти не заробив ані копійки.