Які партії агітують найактивніше: топ-5

Потужну за своїми масштабами агітаційну кампанію в усіх областях України ведуть 5 партій, які балотуються до парламенту. А ось 3 політсили показують дуже низьку передвиборчу активність.

Повноцінна агітаційна кампанія розпочалася в межах другої половини червня і в липні. Особливий сплеск активності був помічений після рішення Конституційного суду щодо проведення позачергових виборів. Про це розповів аналітик громадської мережі "ОПОРА" Олександр Неберикут, передає Укрінформ.

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Фактично 13 партій з 22 проводять достатньо потужну агітаційну кампанію. У нас, очевидно, є лідери за масштабом і комплексністю агітаційних заходів. Сюди можна віднести 5 політичних партій, які, фактично, ведуть загальнонаціональну виборчу кампанію за винятком деяких партій у деяких регіонах,

– сказав Олександр Неберикут.

Які партії агітують найактивніше:

"Європейська солідарність";

"Слуга народу";

"Українська стратегія Гройсмана";

"Батьківщина";

"Радикальна партія Олега Ляшка".

"Сюди ж за інтенсивністю і масштабом виборчої кампанії можна віднести партію "Голос", але, на відміну від названих партій, у двох областях – Луганській і Донецькій – дуже непомітна активність партії "Голос", – зазначив Неберикут.

Водночас, з 22 політичних партій 3 фактично жодним чином не вдаються до масштабних чи системних агітаційних заходів. Це: "Незалежність", "Партія Зелених України" і "Сила права".

Коли відбудуться парламентські вибори? Позачергові вибори в Раду мають відбутися у неділю, 21 липня. У них візьмуть участь 22 партії. Результати виборів мають з'явитися не пізніше 5 серпня, а перше засідання нового парламенту повинне відбутися до 9 вересня.



Календар парламентських виборів-2019: інфографіка 24 каналу

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