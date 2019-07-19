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      Які партії агітують найактивніше: топ-5

      363 Читать новость на русском
      Хто найбільше агітує?
      Хто найбільше агітує? / detector.media

      Потужну за своїми масштабами агітаційну кампанію в усіх областях України ведуть 5 партій, які балотуються до парламенту. А ось 3 політсили показують дуже низьку передвиборчу активність.

      Повноцінна агітаційна кампанія розпочалася в межах другої половини червня і в липні. Особливий сплеск активності був помічений після рішення Конституційного суду щодо проведення позачергових виборів. Про це розповів аналітик громадської мережі "ОПОРА" Олександр Неберикут, передає Укрінформ.

      До теми: Передвиборча телеагітація: скільки грошей партії витратили на рекламу

      Фактично 13 партій з 22 проводять достатньо потужну агітаційну кампанію. У нас, очевидно, є лідери за масштабом і комплексністю агітаційних заходів. Сюди можна віднести 5 політичних партій, які, фактично, ведуть загальнонаціональну виборчу кампанію за винятком деяких партій у деяких регіонах,
      – сказав Олександр Неберикут.

      Які партії агітують найактивніше:

      • "Європейська солідарність";
      • "Слуга народу";
      • "Українська стратегія Гройсмана";
      • "Батьківщина";
      • "Радикальна партія Олега Ляшка".

      "Сюди ж за інтенсивністю і масштабом виборчої кампанії можна віднести партію "Голос", але, на відміну від названих партій, у двох областях – Луганській і Донецькій – дуже непомітна активність партії "Голос", – зазначив Неберикут.

      Водночас, з 22 політичних партій 3 фактично жодним чином не вдаються до масштабних чи системних агітаційних заходів. Це: "Незалежність", "Партія Зелених України" і "Сила права".

      Коли відбудуться парламентські вибори? Позачергові вибори в Раду мають відбутися у неділю, 21 липня. У них візьмуть участь 22 партії. Результати виборів мають з'явитися не пізніше 5 серпня, а перше засідання нового парламенту повинне відбутися до 9 вересня.

      календар виборів
      Календар парламентських виборів-2019: інфографіка 24 каналу

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      blog_ava
      Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Реклама Верховна Рада
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