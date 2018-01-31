Скільки українців готові виїхати за кордон: жахаючі дані
Усюди добре, але вдома найгірше. Приблизно так виглядає ситуація в Україні для половини громадян, які хочуть покинути Батьківщину, щоб перечекати найважчі часи у більш розвинених державах.
45,2% – майже половина українців готові виїхати за кордон для того, щоб отримувати більше грошей.
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Якщо обирати країну за умови однакової зарплатні, то 13,6% перебралися б до Німеччини. Така ж кількість українців воліла б працювати у Польщі. Далі йдуть Канада, США та Італія. Кожен 20-ий готовий працевлаштуватись в Російській Федерації.
Куди емігрують українці
А от у рейтингу побоювань виїжджати беззаперечно лідирує Росія – 34,4% українців бояться працювати в РФ. Ворожого ставлення в Польщі побоюються 7,2 % українців.
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