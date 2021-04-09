Скільки українців готові голосувати за Зеленського: свіжий рейтинг

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Якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, більшість населення голосували б за чинного лідера Володимира Зеленського. За нього свої голоси готова віддати майже чверть українців.

Джерело:

"Рейтинг"

У трійку лідерів увійшов би також п'ятий президент Петро Порошенко. Його конкуренткою стала б лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

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Свіжий президентський рейтинг

  • Володимир Зеленський – 24,9% тих, хто має намір взяти участь у виборах і вже визначився з кандидатом;
  • Петро Порошенко – 13,1%;
  • Юлія Тимошенко – 12,1%;
  • Юрій Бойко – 11,9%;
  • Ігор Смешко – 6,8%;
  • Володимир Гройсман – 5,1%;
  • Олег Ляшко – 4,9%;
  • Дмитро Разумков – 4,8%;
  • Євгеній Мураєв – 4,6%;
  • Андрій Садовий – 2,6%;
  • Арсеній Яценюк – 2,2%;
  • Олег Тягнибок – 1,8%;
  • Кіра Рудик – 0,4%.

Моделювання другого туру виборів показало, що Зеленський переміг би у всіх варіантах з найближчими опонентами. Водночас Порошенко програв би Бойку та Тимошенко.

Зверніть увагу! Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" впродовж 6 – 7 квітня. У ньому взяли участь 2500 повнолітніх мешканців усіх регіонів України, крім тимчасово окупованого Донбасу та Криму. Метод опитування: CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Попередній президентський рейтинг

  • Володимир Зеленський – 24,7% тих, хто має намір взяти участь у виборах і вже визначився з кандидатом;
  • Петро Порошенко – 13,9%;
  • Юрій Бойко – 12,6%;
  • Юлія Тимошенко – 11,8%;
  • Ігор Смешко – 7,7%;
  • Володимир Гройсман – 5,2%;
  • Дмитро Разумков – 3,8%;
  • Олег Ляшко – 3,7%;
  • Євгеній Мураєв – 3,7%
  • Анатолій Гриценко – 3,3%;
  • Арсеній Яценюк – 2,8%;
  • Олег Тягнибок – 1,6%;
  • Кіра Рудик – 0,5%.

Що відомо про опитування?

Дослідження проводила 23 – 24 березня 2021 року соціологічна група "Рейтинг" Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Опитали 2 500 респондентів методом телефонних інтерв'ю. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%


Кого б українці хотіли бачити президентом / Інфографіка 24 каналу

Рейтинг на початку березня

За даними Центру Разумкова президентський рейтинг виглядав так:

  • Володимир Зеленський – 27,4% тих, хто має намір взяти участь у виборах і вже визначився з кандидатом;
  • Петро Порошенко – 19,7%;
  • Юрій Бойко – 17,1%;
  • Юлія Тимошенко – 10,1%;
  • Ігор Смешко – 6,3%;
  • Володимир Гройсман – 3,3%;
  • Руслан Кошулинський – 2,8%;
  • Олег Ляшко – 2,4%;
  • Дмитро Разумков – 2%;
  • Анатолій Гриценко – 1,7%;
  • Олександр Вілкул – 0,9%;
  • Віталій Кличко – 0,9%.
Зверніть увагу! Дослідження проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 5 до 9 березня 2021 року. Загалом опитали 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.