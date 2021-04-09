Скільки українців готові голосувати за Зеленського: свіжий рейтинг

Якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, більшість населення голосували б за чинного лідера Володимира Зеленського. За нього свої голоси готова віддати майже чверть українців.
Джерело:"Рейтинг"
У трійку лідерів увійшов би також п'ятий президент Петро Порошенко. Його конкуренткою стала б лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
Цікаво Європейський Forbes опублікував рейтинг "30 до 30": до нього потрапили 8 українців
Свіжий президентський рейтинг
- Володимир Зеленський – 24,9% тих, хто має намір взяти участь у виборах і вже визначився з кандидатом;
- Петро Порошенко – 13,1%;
- Юлія Тимошенко – 12,1%;
- Юрій Бойко – 11,9%;
- Ігор Смешко – 6,8%;
- Володимир Гройсман – 5,1%;
- Олег Ляшко – 4,9%;
- Дмитро Разумков – 4,8%;
- Євгеній Мураєв – 4,6%;
- Андрій Садовий – 2,6%;
- Арсеній Яценюк – 2,2%;
- Олег Тягнибок – 1,8%;
- Кіра Рудик – 0,4%.
Моделювання другого туру виборів показало, що Зеленський переміг би у всіх варіантах з найближчими опонентами. Водночас Порошенко програв би Бойку та Тимошенко.Зверніть увагу! Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" впродовж 6 – 7 квітня. У ньому взяли участь 2500 повнолітніх мешканців усіх регіонів України, крім тимчасово окупованого Донбасу та Криму. Метод опитування: CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.
Попередній президентський рейтинг
- Володимир Зеленський – 24,7% тих, хто має намір взяти участь у виборах і вже визначився з кандидатом;
- Петро Порошенко – 13,9%;
- Юрій Бойко – 12,6%;
- Юлія Тимошенко – 11,8%;
- Ігор Смешко – 7,7%;
- Володимир Гройсман – 5,2%;
- Дмитро Разумков – 3,8%;
- Олег Ляшко – 3,7%;
- Євгеній Мураєв – 3,7%
- Анатолій Гриценко – 3,3%;
- Арсеній Яценюк – 2,8%;
- Олег Тягнибок – 1,6%;
- Кіра Рудик – 0,5%.
Що відомо про опитування?Дослідження проводила 23 – 24 березня 2021 року соціологічна група "Рейтинг" Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Опитали 2 500 респондентів методом телефонних інтерв'ю. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%
Кого б українці хотіли бачити президентом / Інфографіка 24 каналу
Рейтинг на початку березня
За даними Центру Разумкова президентський рейтинг виглядав так:
- Володимир Зеленський – 27,4% тих, хто має намір взяти участь у виборах і вже визначився з кандидатом;
- Петро Порошенко – 19,7%;
- Юрій Бойко – 17,1%;
- Юлія Тимошенко – 10,1%;
- Ігор Смешко – 6,3%;
- Володимир Гройсман – 3,3%;
- Руслан Кошулинський – 2,8%;
- Олег Ляшко – 2,4%;
- Дмитро Разумков – 2%;
- Анатолій Гриценко – 1,7%;
- Олександр Вілкул – 0,9%;
- Віталій Кличко – 0,9%.