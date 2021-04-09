Скільки українців готові голосувати за Зеленського: свіжий рейтинг

Якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, більшість населення голосували б за чинного лідера Володимира Зеленського. За нього свої голоси готова віддати майже чверть українців.

У трійку лідерів увійшов би також п'ятий президент Петро Порошенко. Його конкуренткою стала б лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

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Свіжий президентський рейтинг

Володимир Зеленський – 24,9% тих, хто має намір взяти участь у виборах і вже визначився з кандидатом;

Петро Порошенко – 13,1%;

Юлія Тимошенко – 12,1%;

Юрій Бойко – 11,9%;

Ігор Смешко – 6,8%;

Володимир Гройсман – 5,1%;

Олег Ляшко – 4,9%;

Дмитро Разумков – 4,8%;

Євгеній Мураєв – 4,6%;

Андрій Садовий – 2,6%;

Арсеній Яценюк – 2,2%;

Олег Тягнибок – 1,8%;

Кіра Рудик – 0,4%.

Моделювання другого туру виборів показало, що Зеленський переміг би у всіх варіантах з найближчими опонентами. Водночас Порошенко програв би Бойку та Тимошенко.

Попередній президентський рейтинг

Володимир Зеленський – 24,7% тих, хто має намір взяти участь у виборах і вже визначився з кандидатом;

Петро Порошенко – 13,9%;

Юрій Бойко – 12,6%;

Юлія Тимошенко – 11,8%;

Ігор Смешко – 7,7%;

Володимир Гройсман – 5,2%;

Дмитро Разумков – 3,8%;

Олег Ляшко – 3,7%;

Євгеній Мураєв – 3,7%

Анатолій Гриценко – 3,3%;

Арсеній Яценюк – 2,8%;

Олег Тягнибок – 1,6%;

Кіра Рудик – 0,5%.

Що відомо про опитування? Дослідження проводила 23 – 24 березня 2021 року соціологічна група "Рейтинг" Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.



Опитали 2 500 респондентів методом телефонних інтерв'ю. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%

Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" впродовж 6 – 7 квітня. У ньому взяли участь 2500 повнолітніх мешканців усіх регіонів України, крім тимчасово окупованого Донбасу та Криму. Метод опитування: CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.



Кого б українці хотіли бачити президентом / Інфографіка 24 каналу

Рейтинг на початку березня

За даними Центру Разумкова президентський рейтинг виглядав так:

Володимир Зеленський – 27,4% тих, хто має намір взяти участь у виборах і вже визначився з кандидатом;

Петро Порошенко – 19,7%;

Юрій Бойко – 17,1%;

Юлія Тимошенко – 10,1%;

Ігор Смешко – 6,3%;

Володимир Гройсман – 3,3%;

Руслан Кошулинський – 2,8%;

Олег Ляшко – 2,4%;

Дмитро Разумков – 2%;

Анатолій Гриценко – 1,7%;

Олександр Вілкул – 0,9%;

Віталій Кличко – 0,9%.

Дослідження проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 5 до 9 березня 2021 року. Загалом опитали 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.