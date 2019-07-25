Скільки військових загинули за час попереднього перемир’я на Донбасі
Внаслідок порушення проросійськими бойовиками попереднього режиму припинення вогню на Донбасі, що стартував у березні, загинули 49 українських військових, ще 307 зазнали поранень.
"Це та ціна, яку ми заплатили минулого разу за порушення Росією домовленостей, досягнутих з Україною за посередництва ОБСЄ в рамках Тристоронньої контактної групи", – заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, повідомляє Укрінформ.
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Він зауважив, що хоча після початку дії нового режиму припинення вогню 21 липня зафіксована майже нульова кількість його порушень: "Ця кількість жертв нагадує нам про те, що відбувається, коли він (режиму припинення вогню) порушується".
Саме з огляду на це, ми залишаємося відданими справі припинення вогню і збереження життя українських громадян,
– додав Цимбалюк.
Він також сказав, що аби зробити припинення вогню всеосяжним, стійким і необмеженим, треба рухатися вперед шляхом імплементації інших безпекових положень мінських угод. Передусім, це виведення з території України важкого озброєння, іноземних збройних формувань, військової техніки та найманців.
Нове безстрокове перемир'я на Донбасі почало діяти 21 липня з 0:01. Про це 17 липня домовились у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи. Як Україна, так і окупаційні адміністрації публічно взяли на себе обов’язок не вести вогонь впродовж невизначеного періоду.
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