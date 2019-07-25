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      Скільки військових загинули за час попереднього перемир’я на Донбасі

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      Втрати України за період попереднього перемир'я на Донбасі, що стартувало в березні
      Втрати України за період попереднього перемир'я на Донбасі, що стартувало в березні / Getty Images

      Внаслідок порушення проросійськими бойовиками попереднього режиму припинення вогню на Донбасі, що стартував у березні, загинули 49 українських військових, ще 307 зазнали поранень.

      "Це та ціна, яку ми заплатили минулого разу за порушення Росією домовленостей, досягнутих з Україною за посередництва ОБСЄ в рамках Тристоронньої контактної групи", – заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, повідомляє Укрінформ.

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      Він зауважив, що хоча після початку дії нового режиму припинення вогню 21 липня зафіксована майже нульова кількість його порушень: "Ця кількість жертв нагадує нам про те, що відбувається, коли він (режиму припинення вогню) порушується".

      Саме з огляду на це, ми залишаємося відданими справі припинення вогню і збереження життя українських громадян,
      – додав Цимбалюк.

      Він також сказав, що аби зробити припинення вогню всеосяжним, стійким і необмеженим, треба рухатися вперед шляхом імплементації інших безпекових положень мінських угод. Передусім, це виведення з території України важкого озброєння, іноземних збройних формувань, військової техніки та найманців.

      Нове безстрокове перемир'я на Донбасі почало діяти 21 липня з 0:01. Про це 17 липня домовились у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи. Як Україна, так і окупаційні адміністрації публічно взяли на себе обов’язок не вести вогонь впродовж невизначеного періоду.

      Дізнайтеся, що кажуть українські військові про перемир'я на Донбасі

      карта окупованих територій Донбасу Донеччина Луганщина окуповані території карта

      blog_ava
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      25 липня
      9389
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил Перемир'я
      Коментарі
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