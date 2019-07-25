Скільки військових загинули за час попереднього перемир’я на Донбасі

Внаслідок порушення проросійськими бойовиками попереднього режиму припинення вогню на Донбасі, що стартував у березні, загинули 49 українських військових, ще 307 зазнали поранень.

"Це та ціна, яку ми заплатили минулого разу за порушення Росією домовленостей, досягнутих з Україною за посередництва ОБСЄ в рамках Тристоронньої контактної групи", – заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, повідомляє Укрінформ.

Читайте також: Бойовики на Донбасі 24 червня порушили перемир’я: український воїн отримав поранення

Він зауважив, що хоча після початку дії нового режиму припинення вогню 21 липня зафіксована майже нульова кількість його порушень: "Ця кількість жертв нагадує нам про те, що відбувається, коли він (режиму припинення вогню) порушується".

Саме з огляду на це, ми залишаємося відданими справі припинення вогню і збереження життя українських громадян,

– додав Цимбалюк.

Він також сказав, що аби зробити припинення вогню всеосяжним, стійким і необмеженим, треба рухатися вперед шляхом імплементації інших безпекових положень мінських угод. Передусім, це виведення з території України важкого озброєння, іноземних збройних формувань, військової техніки та найманців.

Нове безстрокове перемир'я на Донбасі почало діяти 21 липня з 0:01. Про це 17 липня домовились у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи. Як Україна, так і окупаційні адміністрації публічно взяли на себе обов’язок не вести вогонь впродовж невизначеного періоду.

Дізнайтеся, що кажуть українські військові про перемир'я на Донбасі