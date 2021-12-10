Скинули смс і попросили роздрукувати: ОП "оригінально" привітав композитора Поклада з ювілеєм

З Офісу Президента напередодні дня народження відомого композитора Ігоря Поклада зателефонували до його дружини та запитали, чи є у неї вайбер. Пояснили, що Володимир Зеленський написав Покладу листа та попросили роздрукувати.

Відповідний допис дружина Світлана оприлюдина у середу, 8 грудня. Наразі він недоступний на її сторінці, проте вже наступного дня, 9 грудня, на сайті ОП з'явилось повідомлення про присвоєння композитору звання Героя України.

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У ОП вирішили привітати композитора есемескою через вайбер

Дружина відомого українця Світлана написала у фейсбуці, що Ігорю Покладу 10 грудня 2021 року виповнюється 80 років.

"Дзвінок в 11 годині. "Вас турбує Офіс Президента. Скажіть, будь ласка, у вас вайбер є?". Відповідаю: "Так. А нащо?". Президент привітав Ігоря Дмитровича з ювілеєм, написав листа. Ми його на вайбер скинемо, а ви вже роздрукуєте, добре?", – написала дружина Поклада.

От ми й догребли до моменту, коли Поклада президент СМСкою вітає. СМСкою! Президент! Поклада!,

– обурилась Світлана.

Вона також пояснила, що у неї немає слів. Та пригадала, що перший, другий та третій президенти попросили нинішнього присвоїти композитору звання Героя України. Проте тоді вона пояснила, що документи "крутяться" з весни 2021 року.

Скриншоти публікації дружини композитора / Фото "Обозреватель"

Зеленський присвоїв композитору звання Героя України

За визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Покладу Ігорю Дмитровичу – композиторові, народному артисту України,

– мовиться в указі Володимира Зеленського.

Його оприлюднили на сайті 9 грудня в переддень ювілею композитора.

Коротко про Ігоря Поклада

Ігор Поклад є відомим українським композитором та окерместром, заслуженим діячем мистецтв УРСР, народним артистом України, лауреатом Шевченківської премії.

Він написав понад сотню пісень та музику до понад десятка фільмів. Його композиції виконували Тіна Кароль, Назарій Яремчук, Руслана, Ніна Матвієнко та інші зірки.

Саме він автор пісень "Ой, летіли дикі гуси", "Тиха вода", "Тече вода", "Наречена" та багатьох інших.

Також він автор музики до мюзиклів та оперет "Друге весілля в Малинівці", "Різдвяна ніч", "Засватана — не вінчана" та інших.

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