Партизани знайшли склад "Калібрів" у Севастополі: "Атеш" опублікував координати

Агенти партизанського руху "Атеш" продовжують виявляти військові об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму. Так, їм вдалося знайти склади, на яких, ймовірно, зберігають крилаті ракети типу "Калібр".

Окрім того, днями партизани також провели розвідку на одному з об'єктів корпорації "Тактичне ракетне озброєння" у Москві. В "Атеш" наголосили, що це найбільше підприємство, яке займається виробництвом зброї для атак на українські міста.

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Склад "Калібрів" виявили у Севастополі

Як зазначили в "Атеш", агенти провели розвідку на північ від Сухарної бухти. Там виявили склади з боєприпасами, де, ймовірно, зберігаються й крилаті ракети типу "Калібр".

На території згаданих складів, ймовірно, зберігаються ракети типу "Калібр" та інші види озброєння. Також було помічено кілька одиниць вантажної автомобільної техніки,

– заявили партизани.

Партизани виявили склади з боєприпасами, де зберігають"Калібри" / Фото "Атеш"

У мережі також опублікували координати об'єктів, які виявили агенти:

44.628525, 33.585635

44.625469, 33.581552



Де розташовані склади з боєприпасами / Фото "Атеш"

В "Атеш" наголосили, що всю отриману інформацію передають Силам оборони.

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