Партизани знайшли склад "Калібрів" у Севастополі: "Атеш" опублікував координати
Джерело:"Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" продовжують виявляти військові об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму. Так, їм вдалося знайти склади, на яких, ймовірно, зберігають крилаті ракети типу "Калібр".
Окрім того, днями партизани також провели розвідку на одному з об'єктів корпорації "Тактичне ракетне озброєння" у Москві. В "Атеш" наголосили, що це найбільше підприємство, яке займається виробництвом зброї для атак на українські міста.
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Склад "Калібрів" виявили у Севастополі
Як зазначили в "Атеш", агенти провели розвідку на північ від Сухарної бухти. Там виявили склади з боєприпасами, де, ймовірно, зберігаються й крилаті ракети типу "Калібр".
На території згаданих складів, ймовірно, зберігаються ракети типу "Калібр" та інші види озброєння. Також було помічено кілька одиниць вантажної автомобільної техніки,
– заявили партизани.
Партизани виявили склади з боєприпасами, де зберігають"Калібри" / Фото "Атеш"
У мережі також опублікували координати об'єктів, які виявили агенти:
- 44.628525, 33.585635
- 44.625469, 33.581552
Де розташовані склади з боєприпасами / Фото "Атеш"
В "Атеш" наголосили, що всю отриману інформацію передають Силам оборони.
Агенти "Атеш" працюють в Криму: останні новини
- Партизани у Криму зафіксували прибуття великого десантного корабля до окупованого Севастополя. Мовиться про судно проєкту 775. ВДК прибув до Графської пристані міста Севастополя й, за інформацією "Атеш", незабаром виконуватиме бойове чергування.
- Агенти "Атеш" також фіксують підготовку окупантів до боїв у Євпаторії. Там окупанти зводять фортифікаційні споруди, наприклад, вогневі точки та секретні позиції, а також встановлюють "зуби дракона" з дротом.
- Партизани змогли потрапити у військову частину у тимчасово окупованій Феодосії. Цікаво, що самі військові підказали агентам, коли краще вести фото та відео зйомку. Українське підпілля передало усю інформацію, яку вдалось здобути, Збройним Силам України, а ті використають її за нагоди.
- Агенти руху опору "Атеш" також виявили тренувальний табір та особовий склад російських окупантів в селищі Чорноморське тимчасово окупованого Криму. Свою базу окупанти облаштували прямісінько на території колишнього винзаводу.