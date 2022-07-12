Склад у Новій Каховці, гаубиця "Мста-Б", 52 мертві окупанти: ЗСУ на Півдні нещадно нищать ворога
Джерело:оперативне командування "Південь"
Бійці ЗСУ продовжують успішно знищувати російських окупантів на Півдні. 11 липня вони спопелили гаубицю "Мста-Б", 52 загарбники та їхній склад в тимчасово окупованій Новій Каховці.
В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що сили оборони тримають росіян на відступних рубежах. Окупанти не мають успіху у виконанні своїх задумів, тому продовжують обстріли мирних міст та позицій ЗСУ.
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Росіяни досі гатять по населених пунктах на Півдні
Загарбники продовжують тактику артилерійсько-мінометних обстрілів, а також авіаційних та ракетних ударів по позиціях в тилу українських військ та по населених пунктах вздовж лінії зіткнення.
Зокрема, вранці росіяни завдали авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 в районі Зарічного на Херсонщині. На щастя, обстріл минув без втрат.
Окрім цього, окупанти тричі протягом дня атакували ракетами Одещину. Деякі з них влучили в:
- приватний будинок мирних жителів прибережного селища,
- об'єкти портової інфраструктури,
- поля,
- сільськогосподарські угіддя.
Внаслідок цього обстрілу, жертв та постраждалих також не було. Опівдні ж росіяни випустили з літака ракету Х-59 в напрямку Березнегуватого. Вона самоліквідувалась в повітрі, тож жертв та руйнувань не спричинила.
Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":
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Окупанти продовжують зазнавати нищівних втрат
Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкиного району бійці ЗСУ знайшли покинуту справну ворожу техніку з боєкомплектом:
- 1 танк Т-72Б3,
- 2 бойові машини піхоти БМП-2,
- 1 бойову машину десанту БМД-2К,
- 1 десантний бронетранспортер БТР-Д.
Трофейні засоби як жест доброї волі переведено до складу Збройних Сил України,
– зауважили в ОК "Південь".
Українські штурмовики завдали 3 авіаційних ударів по складах боєприпасів окупантів на Миколаївщині, в районах Снігурівки та Любимівки. Також нищили ворогів і гелікоптерами – захисники вдарили по ворожому опорному пункту в районі Правдиного та по позиціях росіян навколо Олександрівки. Втрати противника після ударів української авіації наразі уточнюють.
Своєю чергою, наші ракетно-артилерійські підрозділи спопелили:
- 52 окупанти,
- гаубицю "Мста-Б",
- міномет,
- 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки,
- склад з боєприпасами в Новій Каховці.
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В ОК "Південь" розповіли про ситуацію в Чорному морі
Корабельне угруповання ворожого чорноморського флоту не змінило свого складу. Російські судна продовжують боротися зі штормом, блокувати судноплавство та загрожувати ракетними ударами по українських містах. Загалом на їхніх бортах є 16 ракет.
Тож захисники закликали українців зберігати спокій і витримку, дотримуватись заходів безпеки та не публікувати адрес, фото чи відео з місць влучань ворожих ракет, щоб не орієнтувати ворога.
Також не варто довіряти ворожій пропаганді. Натомість слід бути пильними та не давати шансу колаборантам втілити свої диверсійні задуми.
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