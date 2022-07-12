Склад у Новій Каховці, гаубиця "Мста-Б", 52 мертві окупанти: ЗСУ на Півдні нещадно нищать ворога

Бійці ЗСУ продовжують успішно знищувати російських окупантів на Півдні. 11 липня вони спопелили гаубицю "Мста-Б", 52 загарбники та їхній склад в тимчасово окупованій Новій Каховці.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що сили оборони тримають росіян на відступних рубежах. Окупанти не мають успіху у виконанні своїх задумів, тому продовжують обстріли мирних міст та позицій ЗСУ.

Цікаво У Генштабі підтвердили удар по "Адміралу Ессену" у квітні: фрегат отримав серйозні пошкодження

Росіяни досі гатять по населених пунктах на Півдні

Загарбники продовжують тактику артилерійсько-мінометних обстрілів, а також авіаційних та ракетних ударів по позиціях в тилу українських військ та по населених пунктах вздовж лінії зіткнення.

Зокрема, вранці росіяни завдали авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 в районі Зарічного на Херсонщині. На щастя, обстріл минув без втрат.

Окрім цього, окупанти тричі протягом дня атакували ракетами Одещину. Деякі з них влучили в:

приватний будинок мирних жителів прибережного селища,

об'єкти портової інфраструктури,

поля,

сільськогосподарські угіддя.

Внаслідок цього обстрілу, жертв та постраждалих також не було. Опівдні ж росіяни випустили з літака ракету Х-59 в напрямку Березнегуватого. Вона самоліквідувалась в повітрі, тож жертв та руйнувань не спричинила.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

Варто прочитати В окупованій Новій Каховці прогриміли вибухи: ЗСУ знищили ще один ворожий склад – епічне відео

Окупанти продовжують зазнавати нищівних втрат

Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкиного району бійці ЗСУ знайшли покинуту справну ворожу техніку з боєкомплектом:

1 танк Т-72Б3,

2 бойові машини піхоти БМП-2,

1 бойову машину десанту БМД-2К,

1 десантний бронетранспортер БТР-Д.

Трофейні засоби як жест доброї волі переведено до складу Збройних Сил України,

– зауважили в ОК "Південь".

Українські штурмовики завдали 3 авіаційних ударів по складах боєприпасів окупантів на Миколаївщині, в районах Снігурівки та Любимівки. Також нищили ворогів і гелікоптерами – захисники вдарили по ворожому опорному пункту в районі Правдиного та по позиціях росіян навколо Олександрівки. Втрати противника після ударів української авіації наразі уточнюють.

Своєю чергою, наші ракетно-артилерійські підрозділи спопелили:

52 окупанти,

гаубицю "Мста-Б",

міномет,

7 одиниць броньованої та автомобільної техніки,

склад з боєприпасами в Новій Каховці.

Зауважте "Руко*опі розп***яї": у росіян істерика через удари ЗСУ по складах в Новій Каховці

В ОК "Південь" розповіли про ситуацію в Чорному морі

Корабельне угруповання ворожого чорноморського флоту не змінило свого складу. Російські судна продовжують боротися зі штормом, блокувати судноплавство та загрожувати ракетними ударами по українських містах. Загалом на їхніх бортах є 16 ракет.

Тож захисники закликали українців зберігати спокій і витримку, дотримуватись заходів безпеки та не публікувати адрес, фото чи відео з місць влучань ворожих ракет, щоб не орієнтувати ворога.

Також не варто довіряти ворожій пропаганді. Натомість слід бути пильними та не давати шансу колаборантам втілити свої диверсійні задуми.

Буде цікаво – у тимчасово окупованій Новій Каховці ЗСУ знищили ще один ворожий склад: дивіться відео