На складах боєприпасів біля Тихорецька фіксують множинні осередки пожеж
Джерело:"Кримський вітер"
Дрони вдарили по складах боєприпасів біля Тихорецька Краснодарського краю Росії вночі проти 21 вересня. Там фіксують численні осередки пожеж.
Моніторингова група "Кримського вітру" показала супутникові кадри з місця події. До речі, губернатор Краснодарського краю Вєніамін Кондратьєв підтвердив атаку безпілотників, назвав її "терористичною".
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Що відомо про наслідки атаки по ворожому складу
Точну прив'язку до об'єктів складу поки що здійснити складно, оскільки коли вогнищ багато і сильна пожежа, супутники фіксують клуби розпеченого повітря в атмосфері, які відносить на сотні метрів,
– пояснили в телеграм-каналі.
Моніторингова група зауважила, що для визначення ступеня шкоди, треба почекати, поки все згорить і вибухне.
Осередки пожеж на складах біля Тихорецька в Росії
"Нічого, ми нікуди не поспішаємо", – запевнили в фахівці.
Численні осередки пожеж на складах біля Тихорецька
До речі, в російських телеграм-каналах показували кадри потужної пожежі та детонації у Тихорецьку. На відео потрапив навіть момент вибуху.
Також джерела 24 Каналу уточнили, що Сили безпілотних систем і Сил спеціальних операцій завдали удару по одному з найбільших арсеналів Росії "Тихорєцьк". Там на момент ураження було орієнтовно 2 тисяч тонн боєприпасів.