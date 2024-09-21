На складах боєприпасів біля Тихорецька фіксують множинні осередки пожеж

Дрони вдарили по складах боєприпасів біля Тихорецька Краснодарського краю Росії вночі проти 21 вересня. Там фіксують численні осередки пожеж.

Моніторингова група "Кримського вітру" показала супутникові кадри з місця події. До речі, губернатор Краснодарського краю Вєніамін Кондратьєв підтвердив атаку безпілотників, назвав її "терористичною".

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Що відомо про наслідки атаки по ворожому складу

Точну прив'язку до об'єктів складу поки що здійснити складно, оскільки коли вогнищ багато і сильна пожежа, супутники фіксують клуби розпеченого повітря в атмосфері, які відносить на сотні метрів,

– пояснили в телеграм-каналі.

Моніторингова група зауважила, що для визначення ступеня шкоди, треба почекати, поки все згорить і вибухне.



Осередки пожеж на складах біля Тихорецька в Росії

"Нічого, ми нікуди не поспішаємо", – запевнили в фахівці.



Численні осередки пожеж на складах біля Тихорецька

До речі, в російських телеграм-каналах показували кадри потужної пожежі та детонації у Тихорецьку. На відео потрапив навіть момент вибуху.

Також джерела 24 Каналу уточнили, що Сили безпілотних систем і Сил спеціальних операцій завдали удару по одному з найбільших арсеналів Росії "Тихорєцьк". Там на момент ураження було орієнтовно 2 тисяч тонн боєприпасів.