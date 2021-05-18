У складі ЗСУ в районі Операції Об'єднаних сил викрили колишнього бойовика

Конттрозвідка СБУ викрила колишнього проросійського бойовика у складі Збройних сил України. Він проник в українську армію у зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

Бойовик серед ЗСУ

Служба безпеки встановила, що у 2014 році чоловік перебував у складі незаконних збройних формувань на тимчасово окупованій території Донбасу. Він "працював" зі зброєю в руках на одному з блокпостів у Слов'янську на Донеччині.

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Там окупант перевіряв документи людей і транспортних засобів. Однак згодом він залишив бойовиків.

Надавши недостовірні дані через військкомат, він влаштувався до української армії. Чоловік ніс службу в одній з частин у Донецькій області,

– розповіли у СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання правопорушника правоохоронці виявили і вилучили:

незареєстрований пістолет травматичної дії;

проросійську символіку.

Зловмиснику повідомили про підозру у створенні не передбачених законом збройних формувань. Наразі триває досудове розслідування.

В Україні засудили російського агента до 4 років ув'язнення . Його звинуватили у підготовці теракту в Маріуполі. Відомо, що чоловіка завербували представники російського ФСБ. За їх скеруванням він прибув до Маріуполя, аби виконували розвідувальні і терористичні завдання.

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