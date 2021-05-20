Серйозна ситуація, – Зеленський пояснив, чому хоче зустрітись з Путіним

Президент Володимир Зеленський продовжує наполягати на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Річ у тім, що ймовірність ескалації на Донбасі завжди присутня, адже ситуація на кордоні – складна.

Однак президент наголосив, що розмова з Путіним має відбуватись паралельно до нормандського формату. Зеленський відзначив, що російські військові відходять від кордону дуже повільно.

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Зараз складна ситуація, 35 тисяч (російських військових – 24 канал) є в Криму, на Донбасі теж близько 35 тисяч. Вздовж кордонів 47 – 80 тисяч...Серйозна ситуація

– сказав Зеленський.

За словами президента, така напруга може бути до кінця російських військових навчань, тобто до вересня.

До слова, у Зеленського запитали про план "Б" щодо закінчення війни. Натомість президент сказав, що план "А" ще не закрили, бо через пандемію коронавірусу зустрічі у нормандському форматі призупинились. Однак політик зазначив, що альтернативного майданчику до нормандського наразі немає.

Що цьому передувало