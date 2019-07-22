Складні часи для Порошенка: що відомо про обшуки компаній, пов'язаних з політиком

Для п'ятого президента України Петра Порошенка наближаються складні часи. Він змушений тікати до Страсбурга від допитів, а його офіси обвішуються охоронними табличками.

Напередодні НАБУ прийшла з обшуком в кілька компаній, пов'язаних із Порошенком. Вони квартируються в офісі спортклубу "5 елемент", в компанії "Богдан Моторс”, а також у інвестиційній групі ICU, співвласником якої є довірена особа Порошенка у фінансах Макар Пасенюк.

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І тут стало відоме те, про що ми здогадувалися раніше: Петро Порошенко абсолютно обґрунтовано боїться слідчих дій. По-перше, він втік від допиту в Державному бюро розслідувань до Страсбурга.

Свій відліт на перше засідання Європейського парламенту він пояснив "необхідністю проведення стратегічних консультацій", на які його ніхто не уповноважував з боку легітимної української влади.

Насправді, все, що зараз робить Порошенко – це вибудовує собі алібі для неявки на допит та подальшого легендування себе як проєвропейського політика, що протистоїть проросійському реваншу.

При тому, що саме його корупція в часи президентства блокувала протягом багато років прогрес України в європейському напрямку, а його допомога Медведчуку дозволила московським агентам підняти голову в Україні.

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Ця активність Порошенка розрахована на те, щоб у разі розслідування його корупційних дій використовувати на свій захист карту "політичних репресій" і продавати себе суспільству як єдиного захисника від проросійського розвороту в зовнішній політиці.

Але якщо ці вистави відбуваються на публіці, то за лаштунками Порошенко діє більш цинічно. Він підготувався до обшуку традиційним способом, намагаючись заблокувати доступ до об'єктів, де зберігається важлива слідству інформація.

Зайти на території офісів компаній Порошенка працівникам НАБУ спробували завадити охоронними табличками, які розвішали на підприємствах, щоб туди не проникли правоохоронці.

Так, в одному приміщенні, де можуть бути докази крадіжок на оборонних замовленнях, начебто розташована приймальня народного депутата Олексія Порошенка, сина п'ятого президента.



Олексій Порошенко

На другому приміщенні виявили дошку Почесного консульства Сейшельських островів, яке очолює син скандального Свинарчука-Гладковського, і там теж начебто діє дипломатичний імунітет.

До якого скандалу причетні Свинарчуки-Гладковські? За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними у 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.

Ну а замовниками наїзду партія Порошенка "Європейську Солідарність" назвала Медведчука, Мураєва та Коломойського. Ви уявляєте, який цинізм?

Це при тому, що саме Порошенко сприяв Медведчуку всі роки свого президентства, допомагаючи йому стати агентом поставок "Роснафти" до України по дизелю та скрапленому газу.

В Антикорупційного бюро є безліч справ, де фігурують компанії Порошенка, які майже монопольно забрали під себе оборонні замовлення в часи попереднього президента.

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Одна з них – це компанія "Богдан", відома своїми постачаннями неякісних швидких для потреб армії або воєнних автомобілів, які зібрані на базі білоруських МАЗів, які, в свою чергу, повністю складаються з російських комплектуючих.

Дивіться відеокоментар старшого детектива НАБУ Едуарда Скубака про обшуки:

При чому, що особливо обурює, навіть після зміни влади та усунення Порошенка з Банкової його підприємства продовжують заробляти за оборонними контрактами, укладеними в часи його каденції.

Так, буквально днями, в середині липня Автоскладальний завод №2, що входить до компанії "Богдан Моторс" отримав 78 мільйонів гривень. Це – продовження виконання таємної угоди з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення, повідомляє експертна організація StateWatch.

Саме для припинення цього безкінечного потоку збагачення й треба було проводити дострокові вибори, оскільки кожен місяць збереження уряду Порошенка йому вдалося конвертувати в гроші для власних потреб.

Обшуки в інвестиційній компанії ICU теж супроводжувалися вереском про "політичний тиск" та готовність до співпраці зі слідством. Мовиться про встановлення істини у справі про схему "Роттердам+".

Що таке "Роттердам+"?Це запроваджена з 2016 року методика формування ціни на вугілля при виробництві електроенергії теплових електростанцій в Україні. Методику вели через втрату Україною контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну. Майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинились на непідконтрольній території.



Тож, щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, вирішили купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах. Туди доставляють вугілля з Африки та Америки. Проте щомісяця формула збирає надлишковий мільярд гривень. Так, реальна переплата за перші 2,5 роки дії формули "Роттердам+" склала майже 35 мільярдів гривень.

Саме ICU займалась скупкою євробондів і боргів енергетичної компанії ДТЕК олігарха Ріната Ахметова, що принесло інвесткомпанії потрійний прибуток одразу після введення "Роттердам+".

Є гіпотеза, що ICU скуповувала цінні папери не просто так, а знаючи наперед від того ж таки Порошенка, що готується введення схеми, яка стрімко підніме прибутковість енергетичних активів Ахметова коштом українських споживачів.

Відповідно, ICU могла діяти як агент в інтересах Порошенка, щоб отримати потім надприбутки. Вводили "Роттердам+" рішенням регулятора енергетики НКРЕ КП, який очолював тоді колишній співробітник ICU та компанії "Рошен" Дмитро Вовк.



Дмитро Вовк

Зараз ICU судиться зі мною за викриття їхньої ролі в оборудках "Роттердам+", вимагаючи за трьома позовами майже півмільйона гривень. При чому, ця наближена до Порошенка компанія не захотіла собі створювати зайвий клопіт та обґрунтовувати свої моральні втрати.

Вони просто написали, що підготовка кожного з трьох позовів проти мене коштувала їм таких астрономічних сум – по 150 тисяч гривень – і тепер вони вимагають від мене компенсувати такі видатки.

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Це усе вкотре доводить, що лише шляхом покарання корупціонерів можна відбити апетити у всіх прийдешніх політиків та чиновників красти державні гроші.