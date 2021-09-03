Складно для НАТО – приймати нові країни, де є конфлікти, – пані посол Німеччини

На шляху України до Північноатлантичного альянсу стоїть конфлікт на Донбасі та тимчасова окупація Криму. Попри це у Берліні вважають, колись вікно можливостей для члентсва України в НАТО таки відкриється.

Про це повідомила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. Вона наголосила, що НАТО – це 30 країн, отримати консенсусне рішення яких дуже важко.

Актуально Українцям потрібно зробити певні кроки, щоб відповідати вимогам НАТО, – Білий дім

Україна дуже активно працювала, – пані посол

Ви дуже активно працювали, щоб переконати окремі країни. Але факт залишається фактом – є військовий конфлікт в Україні. Це завжди складно для НАТО – приймати нові країни, де є такі конфлікти,

– сказала Фельдгузен.

Надання Плану дій щодо членства залежить від політичних умов, отож Києву треба переконати інші країни, що українцям необхідний ПДЧ. Коли переконаних країн стане більше, тоді і тиск збільшиться. Передусім, вважає пані посол, треба говорити зі США, Францією та Великою Британією.

Київ має усі інструменти, аби рухатись до НАТО

Німецька дипломатка зауважила: вона за те, аби Україна отримала ПДЧ на саміті НАТО у 2023 році. Проте бути треба готовими і до очікування – поки не відкриється вікно можливостей. Поки що Київ має усі інструменти, аби рухатись в напрямку НАТО.

Майже два роки Україна має статус партнера розширених можливостей Альянсу, де ви ще зовсім не використали наявні можливості. І там є не тільки військові реформи, а й судова та антикорупційна,

– сказала Фельдгузен.

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У НАТО є країни, які не підтримують Україну, – Єрмак

Раніше голова Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що в НАТО є точно ті країни, які не підтримують приєднання України. Натомість на боці Києва Вашингтон, а позиція США є ключовою.

Вашингтон підтримує Київ

Про те, що США схвалюють руху України в Альянс під час зустрічі з президентом Зеленським заявив Джо Байден. Тим часом, у Росії на це відреагували бурхливо. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков навіть пригрозив контрзаходами.