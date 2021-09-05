ООН оприлюднить доповідь про посадку літака з Протасевичем

Міжнародна організація цивільної авіації ICAO, що є спеціалізованою установою ООН, заявила, оприлюднить доповідь про примусову посадку в Мінську літака Ryanair та затримання Романа Протасевича.

Організація планує розповісти про висновки свого розслідування в листопаді. Зокрема для з'ясування деталей експерти побували у Мінську.

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ООН представить доповідь про посадку у Мінську літака з Протасевичем

Міжнародна організація цивільної авіації ICAO їздила в Білорусь для розслідування інциденту з рейсом Ryanair. Адже після цього силовики затримали Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

13 вересня буде поінформовано про стан розслідування. Якщо члени ради погодяться з цією доповіддю, тоді ж вона буде і оприлюднена,

– розповіли в ICAO.

Ба більше, керівник групи ICAO Сільвен Лефойер розповідав – завдяки попередній роботі він і його колеги вже змогли скласти "загальну картину подій".

"Тепер нам потрібно уточнити ряд фактів, а також зібрати додаткову інформацію та матеріали", – запевнив Лефойер, коли експерти їздили у Мінськ.

Коротко про затримання Протасевича