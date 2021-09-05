ООН оприлюднить доповідь про посадку літака з Протасевичем

5 вересня 2021 , 00:02
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Джерело:

DW

Міжнародна організація цивільної авіації ICAO, що є спеціалізованою установою ООН, заявила, оприлюднить доповідь про примусову посадку в Мінську літака Ryanair та затримання Романа Протасевича.

Організація планує розповісти про висновки свого розслідування в листопаді. Зокрема для з'ясування деталей експерти побували у Мінську.

До теми Дівчина Протасевича Софія Сапега дала "інтерв'ю" провладному каналу в Білорусі

ООН представить доповідь про посадку у Мінську літака з Протасевичем

Міжнародна організація цивільної авіації ICAO їздила в Білорусь для розслідування інциденту з рейсом Ryanair. Адже після цього силовики затримали Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

13 вересня буде поінформовано про стан розслідування. Якщо члени ради погодяться з цією доповіддю, тоді ж вона буде і оприлюднена,
– розповіли в ICAO.

Ба більше, керівник групи ICAO Сільвен Лефойер розповідав – завдяки попередній роботі він і його колеги вже змогли скласти "загальну картину подій".

"Тепер нам потрібно уточнити ряд фактів, а також зібрати додаткову інформацію та матеріали", – запевнив Лефойер, коли експерти їздили у Мінськ.

Коротко про затримання Протасевича 

  •  У травні 2021 року ексредактора опозційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу зняли з літака та затримали в Мінську.
  • Пара летіла рейсом Афіни – Вільнюс. Причиною посадки літака в Білорусі назвали повідомлення про замінування, втім після перевірки вибухівки на борту не виявили.
  • Згодом на провладному телеканалі з'явилось "інтерв'ю" Протасевича, на якому він нібито визнав свою провину в організації масових заворушень.
  • За словами батька Протасевича, його сина неодноразово катували.
  • 25 червня затриманого хлопця і дівчину перевели під домашній арешт.
Автор: Діана Квасневська