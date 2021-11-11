Скликає екстрене засідання: Рада безпеки ООН обговорить кризу на польському кордоні
11 листопада 2021 , 11:10Читать новость на русском
Джерело:Deutsche Welle
В ООН заявили, що Рада безпеки обговорить ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі. Для цього скликають екстрене засідання вже 11 листопада.
Засідання відбудеться за зачиненими дверима та за запитом Естонії, Франції та Ірландії. Про це розповіли у дипломатичних кругах.
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запевнив, що із тривогою стежить за ситуацією з мігрантами. За його словами, подібні ситуації не повинні використовувати з політичною метою або спричиняти напруженість у відносинах між державами.
В ООн також вважають, що питання міграції та біженців треба вирішувати відповідно до гуманітарних принципів та міжнародного права.
Криза на кордоні: що відомо
- Кілька тисяч мігрантів з Білорусі перебувають на кордоні з Польщею. Ще 8 листопада вони прибули туди та нівечили огорожу, намагаючись прорватися.
- У Польщі вважають, що Олександр Лукашенко спровокував політичну кризу. У такий спосіб хоче дестабілізувати ситуацію у ЄС.
- Водночас Україна готується до таких самих сценаріїв на кордоні.
- Німеччина запропонувала відкрити контрольований шлях для мігрантів з Білорусі до Польщі. До цього хоче залучити Україну. Секретар РНБО Олексій Данілов на таку ідею відповів різко.