Скоро почнеться: "Свобода Росії" анонсує масований удар по військових об’єктах у Бєлгороді

Російські добровольці продовжують проведення операцій на території країни-агресорки. Зокрема, у легіоні "Свобода Росії" попередили, що незабаром розпочнуть атаку по об'єктах ворога у Бєлгороді.

Вони закликали цивільних знайти безпечне місце на час атаки. Додамо, що російські добровольці вже кілька разів відкривали гуманітарний коридор, щоб всі охочі могли покинути Курську та Бєлгородську області. Там наголошували, що продовжать удари по об'єктах окупантів.

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Попередження про атаку

Бійці легіону "Свобода Росії" повідомляють, що об 17:00 (за місцевим часом) розпочнеться масований удар по військових об'єктах росіян у Бєлгороді. Вони закликали цивільних, які лишаються у місті, на цей час пройти у безпечне місце.

Закликаємо всіх, хто ще не встиг покинути регіон, негайно пройти в укриття,

– написали російські добровольці.

Водночас вони додали, що мирні жителі не повинні бути живим щитом для "путінських силовиків". Вони закликали цивільних берегти себе та близьких.

Що відомо про рейд добровольців