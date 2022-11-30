До Ради надійшла заява Кубракова про звільнення з посади міністра інфраструктури

Теперішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков може очолити нове міністерство. Один з народних депутатів переконаний, що незабаром Верховна Рада ухвалюватиме рішення щодо його звільнення з чинної посади.

На думку нардепа Ярослава Железняка, об'єднання міністерств Інфраструктури та Регіонального розвитку та призначення главою новоутвореного відомства Кубракова не є новиною. Однак перед тим як ухвалити відповідне рішення, потрібно буде звільнити високопосадовця з чинної посади.

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За словами Железняка, через реформу що відбувається в уряді, Верховна Рада повинна буде звільняти та призначати заново високопосадовців.

У Раду внесли заяву Кубраков Олександр про звільнення з посади Міністр інфраструктури України. Чому так? Тому що з початку його треба проголосувати за звільнення,

– написав він у телеграмі.

Також народний депутат переконаний, що у той же день, коли Коаліція проголосує за звільнення Кубракова, вона подасть постанову про призначення його віце-прем'єрміністром новоутвореного відомства. Це має відбутися уже цього тижня.

Масштабне скорочення Кабміну

Нагадаємо, на початку листопада засоби масової інформації, посилаючись на власні джерела, повідомляли про те, що у правління планується масштабне скорочення міністерств. Зазначається, що тепер буде не 20, а 14 відомств.



Скорочення українських міністерств / Інфографіка ZN.UA

