Скороход знову допитують слідчі через її заяви про смерть Полякова

Нардепку Анну Скороход повторно допитають слідчі у справі про вбивство Антона Полякова. Раніше Скороход висловила впевненість, що політика, з яким її пов'язували стосунки, убили.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Він наголосив, що одразу Скороход допитали однією з перших.

Раніше Відповіла категорично: Скороход допитали у справі про смерть Полякова

Скороход викликали у поліцію

Свідчення нардепка від "За Майбутнє" давала у перший же день після трагедії. Єнін зауважив, що у нього є навіть копія протоколу допиту.

У зв'язку з нещодавніми її заявами вона була сьогодні запрошена до органів Національної поліції для повторного допиту з проханням повідомити про, можливо, відомі їй обставини, як вона стверджує, вбивства народного депутата Полякова,

– сказав Єнін.

Також, за словами заступника глави МВС, Нацполіція незабаром оприлюднить хронометраж останніх годин життя Полякова. Загиблий провів їх разом з людьми, які встановлені слідством та одним з яких є помічником Скороход.

Те, що у крові були наркотики, підтвердила експертиза

Як би там не було, у нас в руках є результати відповідної експертизи, які підтверджують наявність наркотичних речовин в організмі депутата, і на сьогоднішній момент у нас залишаються дві основні версії: чи ці речовини потрапили до організму пана Полякова добровільно чи, скажімо, шляхом обману чи іншого тиску він був змушений їх прийняти,

– сказав Єнін.

Наразі жодних доказів того, що Поляков був задушений – немає. Аби провести обшуки у помешканні Полякова, пояснив Єнін, дозволів у правоохоронних органів немає. Також поліція не має доступу до мобільного телефона загиблого, адже він заблокований. Проте телефон вилучили і він є речовим доказом.

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Що заявила Анна Скороход

Скороход в ефірі одного з українських телеканалів заявила, що була заручена з Поляковим і вони збирались офіційно узаконити свої стосунки. Вона впевнена, що політика убили і наголосила, що в його крові не могло бути наркотиків. Інформацію, яку раніше оприлюднили правоохоронні органи, нардепка назвала брехнею.

Коротко про смерть Антона Полякова: