Нещодавно відреставрований будинок Русових в Одесі вже почав руйнуватися. Одна зі скульптур у прямому сенсі "втратила обличчя". Відкрився халтурний винахід реставраторів з "новітнім" підходом до каркасів. Це сколихнуло мережу хвилею обурення та ... одеської іронії.

Мовиться про скульптуру ангела, що прикрашала фасад історичного будинку на вулиці Садовій. Виявляється, реставратори схалтурили та замість каркасу використали пластикову пляшку. До теми З кінотеатру в Одесі посипалась цегла: постраждало кілька автомобілів – фото Хто повідомив про руйнацію Повідомив про це у своєму фейсбуці одеський краєзнавець Євген Сокольський. І подякував за "наводку" Юрію Скорику за відеоекскурсію елементами відреставрованого будинку. Ремонтники вирішили схалтурити та застосувати її замість металевого каркасу пластикову пляшку. Відкрилися деякі секрети майстерності,

– констатував Сокольський. В мережі це фото швидко стало популярним та перетворилося на мем. Найсмішніші можна проглянути тут: Актуально Яскраве переродження: дивовижна реконструкція торгового центру у Києві Що відомо про реставрацію Перший етап, тобто реконструкцію фасаду, завершили у 2019 році. Її проводила компанія "Укрспецпроєкт". Вартість робіт оцінювали у 100 мільйонів, але витратили 150 мільйонів гривень. Мали поновити несучі конструкції, дах та всі елементи фасаду.

Керівниця компанії Олена Сердюк нібито завищувала вартість робіт. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження та повідомили очільниці компанії про підозру. Її інкримінують службове підроблення, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Керівницю компанії мали забрати під варту, проте із можливістю внесення застави в 300 тисяч гривень.

На другий етап наразі грошей немає. Тому коли поновлять інтер'єри історичної будівлі наразі невідомо. Наразі неясно, якими будуть внутрішні приміщення: автентичними або сучасними.

Крім того, у поліції стверджують, що компанія завдала більші збитки – вона зруйнувала багато елементів конструкцій. Знищені всі автентичні декоративні елементи внутрішньої обробки приміщень – ліпнина, мармурові сходи, металева огорожа на сходах.