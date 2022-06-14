Скупався в морі – отримав повістку: як в Одесі чоловікам видавали запрошення до військкомату

Одесити попри постійні нагадування про небезпеку вирішили знехтувати заборонами та піти на пляжі. Там їх чекав "сюрприз" – поліція та повістка у військкомат.

Одеситам з першого ж дня повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну повідомили про те, що пляжі, море та узбережжя – це зона підвищеної небезпеки. У морі багато ворожих мін, а на березі наші захисники та захисниці провели заходи для унеможливлення висадки ворожого десанту.

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Повістка у військкомат за порушення заборони

Багато одеситів вирішили проігнорувати небезпеку та порушити заборону на відвідування пляжів та купання у морі. Вони засмагають та купаються просто перед попереджувальними табличками та зривають стрічку, яка загороджує небезпечну територію. Подекуди така безвідповідальність призводить до трагічних наслідків та летальних випадків, але це чомусь дуже мало кого турбує.

Військові та правоохоронці вирішили відвідати пляж 12 станції Великого Фонтану та видати повістки у військкомат громадянами призовного віку.

Спочатку перевірку пляжу розпочали патрульні. Вони чи не всоте нагадали відпочивальникам про небезпеку та закликали покинути небезпечну територію. Такі заходи поліції доводиться проводити щодня, кількість порушників нарешті почала трішки зменшуватися.

Найбільш дивує, коли жінки з маленькими дітьми не реагують на зауваження. Не дивлячись на те, що були вже неодноразово випадки, що люди підривалися на мінах,

– розповіли патрульні.

Потім до рейду долучилися військові, які видавали чоловікам призовного віку повістки у військкомат. Ті й далі заперечують, що порушили якісь правила, та навіть спробували довести, що зараз мінувати пляжі немає ніякого сенсу, адже російські кораблі далеко.

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