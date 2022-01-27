"Слава Україні": будівлю секції Росії у Тбілісі підсвітили у кольори українського прапора

27 січня 2022 , 02:54
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Джерело:

24 канал

У столиці Грузії Тбілісі на одному з будинків у центрі намалювали світлом український прапор. Ба більше, висвітили наше гасло – "Слава Україні".

"Постраждало" колишнє консульство Росії у Грузії (після нападу росіян на Грузію у 2008 установу закрили). Тепер там розташована так звана російська секція.

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Містяни Тбілісі помітили на будівлі російського дипломатичного представництва намальований світлом український прапор. Його туди помістили за допомогою проєктора.

  • А ще й напис зробили правильний: "Слава Україні".
  • А щоб "добити" росіян, грузини додали ще зображення емблеми НАТО.

І все це – на тлі звучання українського гімну.

Зверніть увагу: консульство Росії не працює у Грузії з 2008, коли російські війська вдерлися до цієї країни. Нині диппредставництво Кремля у Тбілісі називається "Секція російських інтересів при посольстві Швейцарії у Грузії".


Напис "Слава Україні" та синьо-жовтий український прапор у Грузії / Фото з твітера SergyGus


На будинку також розмістили логотип НАТО / Фото з твітера cryogenicbreez

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Автор: Олесь Друкач