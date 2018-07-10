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"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою

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Михайло Боярський
Михайло Боярський / star.korupciya.com

Відомий російський актор Михайло Боярський заявив, що у відеозверненні захисника збірної Хорватії Домагоя Віди, записаного після матчу ЧС-2018 Хорватія – Росія, немає нічого страшного.

Про це він сказав в інтерв'ю "Газета.Ru".  

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Нагадаємо, 7 липня після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії на Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення. У ньому пролунали слова "Слава Україні!" від Домагоя Віди та слова, що "це перемога за "Динамо" та Україну" від Огнєна Вукоєвіча.

Такі слова викликали неабияке обурення росіян. Вигук "Слава Україні" почали називати ледь не націоналістичним та ультраправим і поскаржились через це у ФІФА. Гравця збірної Хорватії Домагоя Віду вирішили не дискваліфіковувати, а от Огнєну Вукоєвічу, який входив до тренерського штабу збірної Хорватії пощастило менше – його усунули з посади. Тамтешня федерація навіть перепросила росіян за цей інцидент.

Проте російський актор Боярський, який, до слова, входить до "чорного списку" СБУ, вважає, що вигук "Слава Україні!" можуть кричати всі. 

Я думаю, що ми теж можемо зі спокійною совістю кричати такі слова. Слава Україні, її усі люблять, що ж поганого в цьому? 
— прокоментував він. 

 

 

Теги: Новини спорту Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Україна – Росія Скандал
Джерело: 24 Канал
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