"С**ли на санкції Заходу": посол Росії у Швеції вразив культурою дипломатії

Посол Росії у Швеції Віктор Татаринцев вразив своїм висловлюванням про санкції Заходу на Росію. Зробив він це, звісно ж, у звичній для росіян манері - грубо та не підбираючи слів.

Вилаявся Татаринцев під час інтерв'ю шведському виданню Aftonbladet. Воно було присвячене можливому вступу Швеції до НАТО.

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Його матюклива фраза навіть була винесена у заголовок матеріалу.

Вибачте за мову, але ми с**ли на санкції Заходу,

– сказав Татаринцев.

Також Татаринцев назвав розширення Північноатлантичного альянсу головною загрозою для Росії. За його словами, Москва заперечує проти членства Швеції в організації.

"Якби США та НАТО не провокували і не загострювали ситуацію, ми б не заперечували проти вступу Швеції до НАТО. Ми поважали б таке рішення Швеції. Але зараз ситуація з безпекою в цій частині Європи різко змінилася", – сказав дипломат.

Що відомо про гарантії безпеки

У грудні 2021 року в російському МЗС оприлюднили так звані "гарантії безпеки" до НАТО. Кремль вимагає юридичних гарантій про нерозширення НАТО на Схід. Головна умова – не приймати в Альянс Україну та Грузію.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив Україну та світ, що НАТО не збирається відмовлятися від принципу "відчинених дверей".

У січні влада Швеції заявляла, що питання про вступ королівства до НАТО не стоїть на порядку денному.

Додамо, що західна влада ще з осені 2021 року загрожує Москві введенням нових санкцій, підозрюючи Росію у можливому вторгненні в Україну. За оцінками Заходу, Росія сконцентрувала біля українських кордонів 100 – 125 тисяч військовослужбовців, а саме вторгнення може розпочатися 16 лютого. Москва пояснює переміщення військ навчаннями та стверджує, що не збирається ні на кого нападати.

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