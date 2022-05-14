Слідами Гітлера: окупанти хочуть створити лінію оборони на тих місцях, де оборонялися фашисти

Російські окупанти на Запоріжжі хочуть утримати зайняті позиції. Для цього вони будуть багатоешелонну оборону. Цікаво, що окопи риють в тих же місцях, де під час Другої світової війни оборонялися фашисти.

Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, надходить інформація, що російські військові намагаються рити окопи.

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"Зокрема, почали скаржитися мешканці села біля Мелітополя. Що приїхали окупанти, притягли ескалатора і риють окопи, залізають навіть в городи селян", – сказав кореспондент.

Він наголосив, що вздовж русла річки Молочна розташовані такі "висоти" біля траси з Запоріжжя до Мелітополя.

Там ще в 1943 році німецькі фашисти створювали лінію оборони під назвою "Вотан". Але її тоді, звичайно, успішно розбили та вигнали звідти фашистів. Тож, люди кажуть, що російські нацисти хочуть повторити долю німців і створити лінію оборони по тих же місцях,

– пояснив журналіст.

На його думку, окупанти розуміють, що від наступу треба переходити в оборону, готуються до цього, копають окопи у кількох місцях. Наші ЗСУ вже знають ці місця завдяки дронам.

Кореспондент додав, що за останню добу були гарячі сутички під Запоріжжям. Там ліквідували 39 окупантів, 17 поранили, спалили ЗРК "Тор" та 7 бронемашин.

Також відомо, що окупанти хотіли б піти на Оріхове та зайти на Гуляйполе. Але їхні плани руйнують наші ЗСУ. Окрім того, деякі з них самі стріляють собі в ноги, щоб не воювати.

Кореспондент про те, що ворог будує багатоешелонну оборону на Запоріжжі:



Ситуація на Запоріжжі: останні новини

Частина Запорізької області, на жаль, перебуває під російською окупацією. Однак українські воїни уже пішли у контрнаступ. Попри загарбницькі плани росіян, наші воїни просуваються вперед та відкидають окупанта з нашої землі.

Однак ситуація через бойові дії є складною. Наприклад, мер Гуляйполя закликав місцевих мешканців виїхати з міста, а через 2 дні окупанти "Градами" накрили місто.

10 травня майже увесь день росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру міста Оріхове. На жаль, є загиблі та поранені.

12 травня у Запоріжжі пролунав потужний вибух через випущену по місту крилату ракету. Росіяни влучили в приватну будівлю, внаслідок чого виникла пожежа.

Того ж дня кореспондент 24 каналу із Запоріжжя розповів, що окупанти почали глушити мобільний зв'язок. Ймовірно, окупанти намагаються стягнути підкріплення і не хочуть, щоб інформація про це потрапила до Збройних Сил.

Служба безпеки завадила скоїти теракт, який був спланований для того, щоб посіяти паніку. Чоловік планував влаштувати вибух у центральній частині Запоріжжя.

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