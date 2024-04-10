Слідчі готові починати розслідування, та є передумови, – ДБР про повістку журналісту

Видання "Слідство․Інфо" заявило, що у відповідь на розслідування про головного кіберрозвідка СБУ їхньому журналісту намагались вручити повістку. У ДБР сказали, що слідчі готові розпочинати розслідування, проте наразі не можуть цього зробити.

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідування Тетяна Сапьян розповіла в ефірі телемарафону, що ДБР бачило повідомлення з Офісу генпрокурора, що порушено кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку працівників ТЦК та СП, пише 24 Канал.

Дивіться також "Дружина-підприємиця" головного кіберрозвідка СБУ купила квартиру за понад 20 мільйонів, – ЗМІ

Що відомо про розслідування справи

Слідчі ДБР готові розпочинати розслідування, та це можливо лише після того, як до ДБР надійде офіційне повідомлення і супроводжуючі матеріали,

– розповіла Тетяна Сапьян.

За її словами, після цього слідчі одразу приступлять до роботи. Тетяна Сапьян уточнила, що офіційне повідомлення ДБР має надіслати Офіс генпрокурора.

Станом на 10 квітня, є тільки повідомлення з Офісу генпрокурора, що відкрите кримінальне провадження.

"Коли до нас надійдуть офіційне повідомлення та супровідні матеріали, тоді розпочнеться розслідування", – уточнила радниця з комунікацій ДБР.

Коротко про спробу вручення повістки журналісту "Слідство․Інфо"