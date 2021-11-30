Слідом за Барбадосом: Шотландія планує вийти зі складу Великої Британії в 2023 році

У Шотландії планують наступного року розпочати агітаційну кампанію за відділення від Великої Британії. Якщо епідемічна ситуація буде стабільною, то референдум проведуть наприкінці 2023 року.

Організацію референдуму планують почати уже навесні. Про це заявила перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен.

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Джонсон проти

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон є противником проведення референдуму, тому через прагнення Шотландії може виникнути конфлікт. Однак за даними опитувань, до 42% шотландців підтримують ідею проведення волевиявлення за незалежність.

Перша міністерка Шотландії водночас заявила, що робитиме все можливе, щоб референдум відбувся.

Протягом наступного року я ініціюю процес, необхідний для проведення референдуму до кінця 2023 року,

– заявила Стерджен.

На останньому референдумі більшість вирішила залишитися у складі Великої Британії, однак місцеві політики та експерти переконані, що вихід країни з Євросоюзу, проти якого виступили 64% шотландців, змінить картину. Тоді проти незалежності виступили 55% шотландців, а підтримали виступили 45%.

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