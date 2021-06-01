Слідство буде в Білорусі: Лукашенко обговорив з Путіним затримання Протасевича і Сапеги

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним обговорив вимушену посадку літака Ryanair. Диктатор повідомив, що затримання Романа Протасевича та Софії Сапеги було однією з тем розмови, проте їй приділили начебто зовсім мало часу.

Лукашенко зустрічався з Путіним у Сочі 29 травня. А про деталі переговорів самопроголошений глава Білорусі розповів на нараді у Палаці незалежності у Мінську.

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Слідство щодо обох персон буде в Білорусі, – Лукашенко

Протасевичі, Сапеги – це не головне. Хоча нюанс є: слідство щодо обох персон будуть проводити у Білорусі. Це не обговорюється,

– сказав Лукашенко.

Про це самопроголошений президент Білорусі, мовляв, одразу повідомив Путіну, адже Софія Сапега – дівчина Романа Протасевича – громадянка Росії. З і слів Лукашенка, Путін претензій жодних не мав, адже йому пообіцяли забезпечити доступ до Сапеги російського консула.

По-моєму, вони (росіяни – 24 канал) не ображаються. Хочете зустрічатись – зустрічайтесь,

– додав Лукашенко.

Перемовини Лукашенка та Путіна тривали понад 5 годин

Зазначимо, що у Сочі перемовини між Лукашенком та Путіним тривали більше ніж 5 годин. Політики розмовляли про двосторонні відносини між державами. Зокрема, Москва підтвердила, що надасть Мінську ще 500 мільйонів доларів позики, загальна сума якої складає 1,5 мільярда.

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Опісля два диктатори вирушили на морську прогулянку на яхті. Компанію за обідом Путіну та Лукашенкові склав молодший син останнього – Микола.

Що відомо про затримання Сапеги та Протасевича