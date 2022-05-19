На Слобожанському напрямку окупанти з усіх сил намагаються втримати захоплені території

На Слобожанському напрямку російські військові зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій. Вони блокують контрнаступ ЗСУ, намагаючись не пустити їх вглиб тимчасово захоплених територій.

Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України. За їх даними, на Слобожанському напрямку росіяни зі всіх сил намагаються втримати окуповані села та міста.

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В окремих районах ворог намагався проводити контратаки, щоб відновити втрачені позиції. Проте в них нічого не вийшло.

Наразі тривають бойові дії в районах сіл Тернова та Борщова на Харківщині. Ворог веде посилену повітряну розвідку.

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У ранковому зведенні 19 травня Генштаб ЗСУ зазначав, що на Харківському напрямку російські окупанти намагаються вести контрнаступ, щоб повернути втрачені позиції. Адже 18 травня українські оборонці звільнили ще одне село в області.

Ще 5 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські оборонці перейшли до контрнаступальних дій у напрямках Харкова та Ізюму.

Підрозділи ЗСУ після початку контрнаступу звільнили від російських окупантів вже 23 населені пункти на харківському напрямку. Проте ворог намагається стримати наступ українських військ.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що українські ЗСУ майже повністю звільнили Харківську область та вже на шляху до кордону з Росією.

Наразі ворог активізував діяльність диверсійно-розвідувальні групи. А 17 травня російські військові вкотре обстріляли місто Мерефа Харківської області. Пошкоджень зазнали 30 будинків місцевих та низка автомобілів.

Тим часом до Харкова та на деокуповану територію області повертаються люди. Проте голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що це ще не абсолютно безпечно.

Навіть у саме місто Харків ворог активно запускає снаряди. Вночі 18 травня снаряди влучали у Київському районі, а вдень вкотре обстріляли Салтівку та П’ятихатки. Постраждало 3 людей.

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