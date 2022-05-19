На Слобожанському напрямку окупанти з усіх сил намагаються втримати захоплені території
19 травня 2022 , 18:50Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
На Слобожанському напрямку російські військові зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій. Вони блокують контрнаступ ЗСУ, намагаючись не пустити їх вглиб тимчасово захоплених територій.
Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України. За їх даними, на Слобожанському напрямку росіяни зі всіх сил намагаються втримати окуповані села та міста.
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В окремих районах ворог намагався проводити контратаки, щоб відновити втрачені позиції. Проте в них нічого не вийшло.
Наразі тривають бойові дії в районах сіл Тернова та Борщова на Харківщині. Ворог веде посилену повітряну розвідку.
Яка ситуація на Харківщині: останні новини
- У ранковому зведенні 19 травня Генштаб ЗСУ зазначав, що на Харківському напрямку російські окупанти намагаються вести контрнаступ, щоб повернути втрачені позиції. Адже 18 травня українські оборонці звільнили ще одне село в області.
- Ще 5 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські оборонці перейшли до контрнаступальних дій у напрямках Харкова та Ізюму.
- Підрозділи ЗСУ після початку контрнаступу звільнили від російських окупантів вже 23 населені пункти на харківському напрямку. Проте ворог намагається стримати наступ українських військ.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що українські ЗСУ майже повністю звільнили Харківську область та вже на шляху до кордону з Росією.
- Наразі ворог активізував діяльність диверсійно-розвідувальні групи. А 17 травня російські військові вкотре обстріляли місто Мерефа Харківської області. Пошкоджень зазнали 30 будинків місцевих та низка автомобілів.
- Тим часом до Харкова та на деокуповану територію області повертаються люди. Проте голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що це ще не абсолютно безпечно.
- Навіть у саме місто Харків ворог активно запускає снаряди. Вночі 18 травня снаряди влучали у Київському районі, а вдень вкотре обстріляли Салтівку та П’ятихатки. Постраждало 3 людей.