Слончака, який побився з поліцейським, відправили під нічний домашній арешт

Ексзаступнику мера Києва Володимиру Слончаку суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Напередодні він потрапив у гучний скандал, вдаривши поліцейського.

Відповідне рішення прийняв Солом’янський районний суд Києва, засідання транслювала "Судова влада України" онлайн у ютубі.

Слончак має перебувати вдома з 23.00 до 6 години ранку. Термін запобіжного заходу – до 27 червня.

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Як відбулося засідання

Слончак заявив, що досі перебуває на посаді заступника голови КМДА Віталія Кличка, бо "розпорядження про звільнення не отримав".

Сторона обвинувачення повідомила, що в постраждалого поліцейського діагностовано забої обличчя та струс мозку. Прокурор вважає, що Слончак може ухилятися від слідства та впливати на свідків, які бачили, як чоловік вдарив правоохоронця.

Реакція Слончака та його адвоката

Адвокат Володимира Слончака назвав підозру та ризики необґрунтованими.

За словами захисника, жодна камера не зафіксувала, щоб Слончак ударив поліцейського рукою і головою. Адвокат наголошував, що цілодобовий арешт – занадто сувора міра.

Він додав, що у сутичці саме Слончак отримав струс мозку і забій щелепи, внаслідок чого потрапив до лікарні швидкої допомоги. Слончак також заявив, що при затриманні його "безпідставно 6 годин протримали в кайданках".

Свою агресивну поведінку з правоохоронцем чиновник знову назвав зайвими емоціями.

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Що відомо про затримання Володимира Слончака

26 квітня поліція зупинила Mercedes за незначне порушення ПДР – водійка не ввімкнула фари.

За кермом була депутатка Київради Людмила Костенко. З нею у машині був тоді вже ексзаступник Володимира Кличка Володимир Слончак.

Поліцейські запідозрили, що кермувальниця була у нетверезому стані. Жінка відмовилася пройти тест на драгері.

Вийшовши з авто, Слончак почав кричати на патрульних, заважати, погрожувати розправою та вдарив поліцейського.

​Після цього Слончака затримали та помістили до ізолятора тимчасового утримання.

У поліції Києва заявили, що Слончак мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, за вчинене йому загрожує до 5 років ув’язнення.

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