Слова мають бути зафіксовані, а особи ідентифіковані, – Лубінець про зізнання вагнерівців

Дмитро Лубінець відреагував на моторошні зізнання вагнерівців у вбивстві українських дітей. Омбудсман наголосив, що ці слова необхідно зафіксувати та перевірити.

Розслідувачі проєкту "Гулагу.нет" опублікували зізнання вагнерівців (як вони самі назвалися). Зокрема, один зі злочинців цинічно розповів, як він розстріляв 5-річну дівчинку.

Зверніть увагу Шансів вижити не було, – вагнерівець шокував зізнанням про зачистку будинків в Бахмуті

Як відреагував Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Лубінець наголосив: у мережі опублікували інформацію, що ймовірно в'язні із ПВК "Вагнер" зізналися у вбивствах дітей у Бахмуті та Соледарі.

Зокрема, один з вагнерівців розповідає, як вистрілив дівчиниці 5 – 6 років у голову. За словами цього злочинця, вагнерівцям наказали знищити всіх – чоловіків, жінок, літніх людей, дітей.

Ці слова мають бути зафіксовані та перевірені, а особи, що розповідають їх – ідентифіковані. Безсумнівно, що в разі підтвердження умисного вбивства російськими військовими українських дітей – потрібно вжити всі необхідні заходи реагування,

– наголосив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що тільки за офіційними даними, черех війну в Україні:

загинули 470 дітей;

зникли безвісти 407 дітей;

депортовані 19 384 дитини.

Водночас у реальності ці цифри можуть бути набагато більшими.