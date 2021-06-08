Слова не важливі, важливі вчинки, – Зеленський підсумував розмову з Байденом

Телефонна розмова українського та американського президента відбулася ввечері 7 червня. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що залишився "дуже задоволеним".

Про підсумки розмови з президентом США Володимир Зеленський розповів у коментарі "Українській правді".

Важливо В ОП назвали основні теми розмови Зеленського з Байденом

Президент України назвав телефонну розмову з Джо Байденом "чудовою та предметною".

Я дуже задоволений підсумками бесіди та перспективами подальшого довірчого особистого спілкування. Джо Байден буквально запевнив мене в повній і безумовній підтримці України,

– пояснив Зеленський.

Він також окремо висловився щодо слів про ПДЧ в НАТО. Український лідер зауважив, що у цьому питанні важливі вчинки.

"Слова – не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні – це питання бажання лише самого Альянсу. Якщо отримає – значить, нас там дійсно бачать. Якщо не отримає – це теж цілком конкретна відповідь", – заявив український президент.

Білий дім та Офіс Президента раніше оприлюднили суперечливі заяви за підсумками телефонної розмови Зеленського та Байдена.Мовиться про висловлювання президента США щодо ПДЧ для України в НАТО. В ОП уточнили , що на важливості надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі наголосив саме Зеленський, а не Байден.

Водночас, на думку Зеленського, значно важливіша максимально ефективна реформа ЗСУ, адже "лише це є на сьогодні абсолютною гарантією миру в нашій країні й гарантією захисту кожного українця".

Наостанок Зеленський зауважив, що президенти мають об'ємний двосторонній порядок денний, який планують обговорити в кінці липня в США.

У нас багато найважливіших питань для обговорення – безпека, територіальна цілісність, економіка, енергетика, прямі інвестиції, технології, співпраця в оборонній сфері,

– розповів президент.

Додамо, що президент США запросив українського лідера до Білого дому. Джо Байден чекатиме на Володимира Зеленського у Вашингтоні цього літа.

Головні тези розмови Зеленського та Байдена