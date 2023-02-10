Словаччина отримала офіційний запит України на МіГ-29 та починає його розгляд

Словаччина може надати Україні винищувачі МіГ-29. Братислава отримала офіційний запит від Києва.

Як повідомляє Reuters, Словаччина може почати переговори щодо надання Україні винищувачів МіГ-29. Про це повідомив прем'єр-міністр Едуард Геґер 10 лютого.

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Словаччина може надати Україні винищувачі

Він повідомив про офіційний запит від Києва.

Президент України попросив мене надати МіГи. Тепер, оскільки надійшов офіційний запит, процес переговорів може початися,

– заявив голова уряду.

Він зазначив, що переговори будуть як внутрішніми, так і з Європейською комісією, адже Словаччина може отримати компенсацію за цю поставку.

"Наші МіГи можуть врятувати невинні життя в Україні", – сказав Геґер.

Скільки винищувачів може отримати Україна