Словаччина починає ремонтувати військову техніку для ЗСУ

У словацькому місті Кошице запрацювала база для ремонту української військової техніки. Після ремонту всю техніку відправлятимуть назад Збройним Силам України.

Базу для ремонту техніки розташували біля кордону з Україною. Про це 12 грудня заявив голова спеціального штабу по Україні в міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фрейдінг.

Читайте також Допомагатимуть взимку проганяти ворога: Словаччина передала Україні 30 БМП-1

За допомогою нового ремонтного центру поблизу кордону Словаччини з Україною уряди та збройна промисловість хочуть забезпечити подальше використання важкого озброєння для відбиття агресивної війни Росії,

– наголосив Фрейдінг.

До речі, ремонтувати українську військову техніку у Кошице почали в межах міжурядової угоди між Словаччиною та Німеччиною.

Як Словаччина допомагає Україні

Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер заявив, що його країна готова передати Україні винищувачі МіГ-29. Це може відбутися вже найближчим часом.

Уряд Словаччини оголосив про виділення для України пакету допомоги на 10 мільйонів євро. За ці гроші закуплять генератори, зимовий одяг, трансформатори, комплекси систем розмінування, електростанції тощо.

Наприкінці листопада Словаччини передала нашим воїнам 30 БМП-1. Це відбулося завдяки угоді з Німеччиною.

Українську техніку, яка зазнала пошкоджень на війні, ремонтують також у Литві. Там лагодять гаубиці PzH2000, які нашим ЗСУ надала Німеччина.