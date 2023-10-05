Це влив Росії, – Данілов про рішення Словаччини відмовитись від допомоги Україні
Після перемоги проросійського кандидата на парламентських виборах Словаччина відмовилась надавати Україні військову допомогу. Секретар РНБО вважає, що це пов'язано із впливом агентів країни-агресорки.
Олексій Данілов у етері телемарафону заявив, що у Словаччині значний вплив мають російські агенти. За його словами, саме вони намагаються нагнітати ситуацію.
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Те, що ми бачимо – вплив Росії
Секретар РНБО переконаний, що саме російські агенти впливають на настрої словацьких політиків щодо допомоги Україні. Данілов сказав, що спочатку вони були у Празі, але потім їх "трохи поганяли", тож вони опинилися у Братиславі.
Те, що ми сьогодні бачимо – це вплив Росії, яка намагається роздмухувати ситуацію,
– сказав він.
Данілов також порадив країнам Євросоюзу ретельно слідкувати за російськими шпигунами.
Також він висловив переконання, що вирішувати, кому допомагати, буде народ, а не політична верхівка.
Словаччина відмовилась допомагати Україні
- На дострокових парламентських виборах у Словаччині 20 вересня перемогла партія колишнього прем'єра Роберта Фіцо, який має проросійські погляди. Вже у своїй першій заяві після офіційної перемоги він підтвердив свою позицію. Фіцо виступає проти військової допомоги Україні, проти нашого членства в НАТО та збирається продовжити заборону на імпорт українського зерна.
- Не обійшлося тут і без Росії. 28 вересня на офіційному сайті служби зовнішньої розвідки країни-агресорки з'явилася заява Сєргєя Наришкіна. У ній мовиться, що буцімто адміністрація Джо Байдена "посилила втручання у внутрішньополітичну ситуацію у Словаччині". Натомість у Словаччині обурились та попросили не поширювати дезінформацію, адже це призведе до погіршення відносин між державами.
- Президентка Словаччини Зузана Чапутова теж виступила проти надання нового пакету військової допомоги. Речник очільниці Словаччини Мартін Стрижинець наголосив, що таким чином лідерка "поважає результати демократичних виборів", переможець яких партія Smer-SD обіцяла "не давати Україні жодного патрона" своїм виборцям.