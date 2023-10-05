Це влив Росії, – Данілов про рішення Словаччини відмовитись від допомоги Україні

Після перемоги проросійського кандидата на парламентських виборах Словаччина відмовилась надавати Україні військову допомогу. Секретар РНБО вважає, що це пов'язано із впливом агентів країни-агресорки.

Олексій Данілов у етері телемарафону заявив, що у Словаччині значний вплив мають російські агенти. За його словами, саме вони намагаються нагнітати ситуацію.

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Те, що ми бачимо – вплив Росії

Секретар РНБО переконаний, що саме російські агенти впливають на настрої словацьких політиків щодо допомоги Україні. Данілов сказав, що спочатку вони були у Празі, але потім їх "трохи поганяли", тож вони опинилися у Братиславі.

Те, що ми сьогодні бачимо – це вплив Росії, яка намагається роздмухувати ситуацію,

– сказав він.

Данілов також порадив країнам Євросоюзу ретельно слідкувати за російськими шпигунами.

Також він висловив переконання, що вирішувати, кому допомагати, буде народ, а не політична верхівка.

Словаччина відмовилась допомагати Україні