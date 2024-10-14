Скандальний візит: словацький політик приїхав до Москви й розкритикував Захід

Словацький євродепутат Любош Блаха, відомий своїми проросійськими поглядами, відвідав Москву. Там він подякував Росії за "звільнення від фашизму" та вибачився за "русофобію" на Заході.

Про це пишуть журналісти Politico. До того ж він розкритикував міжнародну підтримку України.

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"Словʼянське братерство" чи підтримка агресора?

У своєму відео Блаха пройшовся Червоною площею Москви, де назвав Росію "мудрою і прогресивною" країною та перепросив за "русофобію" на Заході.

Росія все ще прекрасна, все ще мудра і все ще прогресивна. Будь ласка, давайте припинимо ненависть до Росії. Я приїхав до Москви як друг Росії, бо більше не можу дивитися, як на Заході зростає русофобія,

— сказав він.

У відео словацький політик, використовуючи російську пропаганду, згадав про "словʼянське братерство" та подякував Москві за "звільнення від фашизму".

Під час своєї скандальної поїздки Блаха також процитував прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який раніше пообіцяв заблокувати вступ України до НАТО.



Водночас поїздка Блахи та його висловлювання викликали обурення з боку віцепрезидента Європейського парламенту Мартіна Гойсіка з опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", який прирівняв візит свого колеги до Москви з подіями у 1968 році, коли чехословацькі комуністи просили СРСР втрутитися та придушити протести під час Празької весни.