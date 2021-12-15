Словенія зобов'язалася підтримати вступ України до ЄС

Словенія погодилась підтримати вступ України до Європейського Союзу. Відповідну декларацію підписали прем'єр Словенії Янез Янша і президент Володимир Зеленський.

Лідери визначили основні пріоритети співпраці двох країн. Згідно з декларацією, Україна має право подати заявку на членство в ЄС, якщо слідуватиме цінностям договору Євросоюзу.

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Україна досягла прогресу

Декларація відзначає значний прогрес України в імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС. Також документ підкреслює те, що наша держава налаштована продовжувати реформи.

Словенія пообіцяла підтримувати зусилля України, зокрема, в реформі децентралізації. Президент Володимир Зеленський подякував країні за її підтримку.

Хто ще підтримує вступ України до ЄС

8 грудня Хорватія підписала декларацію про визнання європейської перспективи України. Володимир Зеленський повідомляв про це після зустрічі з прем'єр-міністром країни Андреєм Пленковичем.

Країни "Люблінського трикутника" підписали документи щодо підтримки вступу України в Євросоюз та Північноатлантичний альянс. Мовиться і про підтримку Кримської платформи, спільну боротьбу з дезінформацією та гібридними загрозами.

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда також підписали спільну двосторонню Декларацію про європейську перспективу України.

Лідери України та Словаччини під час кліматичного саміту ООН у Глазго підписали спільну декларацію про європейські перспективи нашої країни. В Офісі Президента сподіваються, що коло прихильників вступу України в ЄС розшириться.

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