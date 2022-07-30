Окупанти обстріляли Слов'янськ: постраждав автовокзал – фото руйнувань

росіяни обстрілюють Україну просто з необмеженою жорстокістю. Їхня ціль – мирні люди та інфраструктура.

Вчергове 30 липня ворог обстріляв Слов'янськ. Міста, які поблизу фронту і які ворог хоче загарбати, страждають від обстрілів ще сильніше.

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Куди поцілили окупанти

Про обстріл повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях.

За його словами, вночі місто знову зазнало обстрілу. Цього разу постраждали автовокзал та прилеглі будівлі.

За словами мера, жертв та поранених немає. Він попросив берегти себе і не нехтувати правилами безпеки і йти в укриття. Та найкраще рішення для місцевих – це евакуація.

Ворог обстріляв Слов'янськ / Фото з фейсбуку Вадима Ляха

Слов'янський напрямок боротьби

У Генштабі повідомляли, що війська ворога почали перегруповування для наступу на Слов'янськ. Росіяни вже зосередили більшість зусиль на спробах захопити Сіверськ та ще одне місто неподалік.

Та місто ніхто здавати не збирається. За нього будуть боротися, як і за всі інші, до кінця. Наші прикордонники, зокрема, вже активно готуються до "теплого" прийому окупантів. За їхніми словами, Слов'янськ укріплюється дуже добре. Значно потужнішою робиться лінія оборони.

Та міський голова Слов'янська Вадим Лях прогнозував, що в місті не вдасться запустити опалювальний сезон взимку. Адже зараз там немає води та газу, а електрика – з перебоями, бо високовольтні лінії розташовані близько до зони бойових дій.

Чому росіянам не вдасться захопити місто: дивіться відео