"Слов'янський союз" із Росією: Кива зробив нову заяву про Україну

Одіозний Ілля Кива зробив чергову скандальну заяву. Проросійський політик вважає, що Україна має стати частиною "слов'янського союзу" з країною-агресоркою.

Ідею про єдину союзну державу з Росією депутат від "Опозиційної платформи – За життя" висловив у політичному пропагандистському токшоу на російському телебаченні. Його навіть присоромила Ольга Скабєєва.

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Кива: "Слов'янський союз" має протистояти Заходу

За словами Киви, Росія не розпочала війну, а "прийшла через 8 років забрати те, що їй належить". Мовляв, у Кремлі почали справедливо заявляти про власні права на Україну.

Про права на ту територію, яка, я вважаю, повинна перебувати в одному союзі. Нашому "слов'янському союзі",

– додав він.

Скандальний політик підкреслив, що це чудова політична гра, яка заслуговує на повагу. Скабєєва на подібні заяви навіть намагалась зупинити Киву, сказавши, що він "небезпечно розмірковує". Проте депутат продовжив транслювати тези російської пропаганди.

Заяви Ілля Киви, згідно з Кримінальним кодексом, можна трактувати як дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу чи захоплення держвлади.

Проросійський нардеп зазначив, що "слов'янські народи" нібито мають об'єднатися для протистояння Заходу, адже Україна зараз є "колонізованою". "Росія може відіграти ключову роль у майбутньому моєї країни", – повідомив Кива.

Ілля Кива: останні новини

Ілля Кива не хоче, щоб журналіст Данило Мокрик, який готує про нього розслідування, мав доступ до Верховної Ради як медійник. Звернення про скасування акредитації депутат направив до спеціального парламентського комітету.

Проросійський політик опублікував фото, на якому був надпис: "Медвечук не втік і не здався! Медвечук боротиметься". Світлину він підписав, назвавши кума Володимира Путіна "ведмедем нації".

З одіозного нардепа почали стягувати понад 1,2 мільйона гривень доходу від жомової ями. Через це політик опинився у реєстрі боржників.

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